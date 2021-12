Arnaque AgustaWestland: Hillary Clinton a conclu un accord d’hélicoptère VVIP avec le gouvernement de l’UPA, selon Christian Michel

Michel affirme que lui et l’équipe d’AgustaWestland ont été « abasourdis » par « l’agressivité » des Américains et ont renforcé la deuxième note CCS. L’accord a été conclu lors de la deuxième réunion du CCS.

Les déclarations de garde de l’agent d’armes britannique Christian Michel, l’intermédiaire présumé dans l’accord d’hélicoptère AgustaWestland VVIP, ont révélé comment la secrétaire d’État américaine Hillary Clinton aurait prétendument conclu l’accord d’hélicoptère VVIP avec le Premier ministre de l’époque Manmohan Singh, conduisant à une série mouvementée de lobbying et contrôle des dégâts, a rapporté The Indian Express.

Samedi, The Indian Express a rapporté que Michel a affirmé avoir fait pression auprès de l’accord Chopper puis du gouvernement de l’UPA lorsque, comme il le décrit, l’accord était « au bord de la falaise » avant sa signature en 2010. Samedi a également marqué trois ans. depuis que Michel a été extradé de Dubaï.

Le 4 décembre 2008, Michel a envoyé la première dépêche à la société qui disait : « La semaine dernière, Sikorsky a envoyé une lettre au secrétaire déclarant qu’AgustaWestland avait fait l’objet de favoritisme indu et que les conformités financières avaient été négligées. La lettre menaçait de poursuites judiciaires. En bref, il (le responsable Sikorsky) a accusé le CNC (Comité de négociation des contrats) d’être compromis, et avec l’arrivée d’un nouveau gouvernement qui enquêtera sur toutes les actions.

Le 28 août 2009, Michel a envoyé une dépêche à l’entreprise décrivant la prétendue intervention du secrétaire d’État américain de l’époque. « Du 19 juillet (2009) au 23, Hillary Clinton s’est rendue en Inde. Elle a eu des réunions avec le Premier ministre indien… elle a soulevé un point qui n’était pas à l’ordre du jour (Pourquoi l’Inde achète-t-elle le 101 ? Comment l’Inde peut-elle le faire ?) », écrit-il en faisant apparemment référence à l’AW-101 d’AgustaWestland.

Pour conserver les « bonnes » relations bilatérales indo-américaines comme « son héritage », affirme Michel dans un fax, le Premier ministre « a promis de se pencher sur la question ».

Dans les dépêches, Michel affirme que lors de la réunion du Comité du Cabinet sur la sécurité (CCS), le Premier ministre a demandé à tous les ministres de soulever des questions sur l’accord auprès du ministère de la Défense – et qu’il faudrait y répondre avant que le dossier du contrat ne soit envoyé à le comité pour la deuxième fois.

Michel affirme que lui et l’équipe d’AgustaWestland ont été « abasourdis » par « l’agressivité » des Américains et ont renforcé la deuxième note CCS. L’accord a été conclu lors de la deuxième réunion du CCS.

