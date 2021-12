Arnaque AgustaWestland: le Congrès claque le BJP après que ED a trouvé que ‘SG’ dans l’accord de chopper VVIP représente Sushen Gupta, pas Sonia Gandhi

Le porte-parole national du Congrès, Pawan Khera, a déclaré que « le gouvernement sans vergogne a fait débattre de ce sujet avec ses ancres veules pour calomnier » le grand vieux parti.

Le parti du Congrès a lancé une attaque cinglante contre le BJP après qu’il a été signalé que la Direction de l’exécution avait conclu que le mot » SG « , mentionné dans plusieurs documents et e-mails échangés entre certains suspects de l’affaire AgustaWestland de 3 700 crores, signifie Sushen Mohan Gupta et non Sonia Gandhi, comme on l’a prétendu plus tôt.

L’ED est parvenu à la conclusion après une vérification croisée des données extraites d’une clé USB remise à l’agence de sondage par l’accusé devenu approbateur Rajiv Saxena, a rapporté l’Hindou. Saxena a été expulsée des Émirats arabes unis en janvier 2019. En avril 2016, lorsque certains détails clés de l’accord d’hélicoptère VVIP ont été révélés à la suite d’un jugement d’un tribunal italien dans l’affaire AgustaWestland qui mentionnait « Signora Gandhi » tout en faisant référence à un document, le BJP avait accusé la présidente du Congrès, Sonia Gandhi, d’être impliquée dans l’accord.

« Le jeu vicieux, vicieux et au vitriol joué par BJP-Modi Govt est exposé ! Nation se souvient encore de la campagne de diffamation lors de la session d’hiver du Parlement 2016 et des propos diffamatoires qui ont suivi. Les présentateurs du PM et de la télévision devraient s’excuser pour la fausse diffamation », a déclaré le secrétaire général du Congrès, Randeep Singh Surjewala.

Le jeu vicieux, vicieux et au vitriol joué par BJP-Modi Govt est exposé ! Nation se souvient encore de la campagne de diffamation lors de la session d’hiver du Parlement 2016 et des propos diffamatoires qui ont suivi. Les présentateurs PM et TV devraient s’excuser pour la fausse diffamation.https://t.co/Ad4dHUECYF – Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) 24 décembre 2021

Srinivas BV, président national du Congrès indien de la jeunesse, a déclaré : « SG signifie Sushen Mohan Gupta, et non Sonia Gandhi dans les documents : ED Clarifies In AgustaWestland Probe. Le Premier ministre indien et les présentateurs de Prime Time s’excuseront-ils pour la campagne de diffamation laide, vicieuse et fausse contre le président du Congrès ? »

Le chef du Congrès, Sanjay Nirupam, a déclaré que le BJP devrait s’excuser sans condition. « Révélé dans l’enquête sur le scandale d’AugustaWestland – SG ne signifie pas la présidente du Congrès Sonia Gandhi mais Sushen Mohan Gupta. Le BJP avait diffamé le Congrès en utilisant cela. Maintenant, BJP devrait s’excuser inconditionnellement. SG représente Sushen Mohan Gupta, pas Sonia Gandhi In Docs : ED clarifie », a-t-il déclaré.

Le porte-parole national du Congrès, Pawan Khera, a déclaré que « le gouvernement sans vergogne a fait débattre de ce sujet avec ses ancres veules pour calomnier » le grand vieux parti. Il a demandé des excuses au parti au pouvoir.

