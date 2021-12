Arnaque AgustaWestland: les intermédiaires Christian Michel déclarent que le Premier ministre Manmohan Singh cherchant l’avis du Cabinet a jeté un accord sur les loups

Michel a été incarcéré à la prison de Tihar depuis lors et est impliqué dans une bataille juridique avec les agences d’enquête pour obtenir une caution tout en refusant de fournir plus de preuves documentaires. (Photo d’archive)

L’agent d’armes britannique et les intermédiaires de l’escroquerie très médiatisée de l’accord d’hélicoptère AgustaWestland, Christian Michel, a déclaré que la décision du Premier ministre Manmohan Singh de demander l’avis du cabinet sur l’accord avait jeté les personnes impliquées dans l’accord aux loups. Michel a été extradé de Dubaï il y a trois ans, le 4 décembre, en tant que principal suspect de l’escroquerie présumée liée à l’achat d’un hélicoptère AgustaWestland de 3 600 crores de roupies. Michel a été incarcéré à la prison de Tihar depuis lors et est impliqué dans une bataille juridique avec les agences d’enquête pour obtenir une caution tout en refusant de fournir plus de preuves documentaires.

Michel, dans son rapport d’interrogatoire, a déclaré que le Premier ministre Singh avait demandé à ses ministres de mettre en place toute objection qu’ils pourraient avoir à l’accord en 2009 au milieu de pressions diplomatiques. Suite à cela, Michel a écrit à ses patrons : « Nous savons que le Premier ministre indien avait ouvert cette affaire à tous les ministres. . «

Dans une autre lettre à son patron, Michel a affirmé que l’affaire était au bord du gouffre et qu’aucun des agents impliqués qui ont offert de l’aide n’avait la moindre idée du problème et de sa solution. L’Indian Express a accédé au volumineux rapport sur son interrogatoire par la Direction de l’exécution. Michel avait affirmé dans le rapport qu’il avait fait pression auprès du gouvernement de l’UPA de l’époque pour sceller l’accord.

Michel avait affirmé dans l’une de ses dépêches au siège d’AgustaWestland qu’il devait engager tout le Cabinet, ce qui lui paraissait « ridicule » pour une si petite affaire. L’Inde avait annulé l’accord lorsque l’escroquerie de pots-de-vin a été révélée en 2014.

Michel est accusé d’avoir reçu l’argent à hauteur de 42 millions d’euros au titre des pots-de-vin présumés, principalement via ses sociétés basées à Dubaï. Malgré de fréquentes séries d’interrogatoires à la prison de Tihar, il n’a pas encore remis les preuves corroborantes requises et les informations bancaires cruciales.

