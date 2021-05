Arnaque au lit Bengaluru Covid: l’affirmation de Tejasvi Surya trouve une tournure communautaire; La police dit que la raquette a été déterrée

Les affirmations de Tejaswi Surya sont intervenues au milieu des rapports selon lesquels certains députés auraient ordonné aux hôpitaux de leurs circonscriptions de réserver jusqu’à 15% de lits comme quota.

À un moment où Bengaluru a du mal à contenir les cas de COVID-19, les citoyens ont également du mal à trouver des lits dans les hôpitaux à travers les villes. Cependant, la question de la pénurie de lits à Bengaluru a conduit à une tournure des événements sans surprise lorsque le député du BJP Tejaswi Surya a affirmé avoir révélé une arnaque au lit à la Bengaluru Municipal Corporation. Une vidéo de Surya nommant 17 travailleurs musulmans a ajouté une touche communautaire à la question. Le député du BJP et les députés bipartites, y compris l’oncle de Surya, ont allégué une arnaque dans le système d’attribution de lits du BBMP pour les patients Covid.

Après que les allégations aient été soulevées, le ministre en chef du Karnataka, BS Yediyurappa, a ordonné hier à la section criminelle de la police d’enquêter sur les allégations formulées.

Tejaswi Surya avait affirmé avoir démêlé une arnaque qui avait conduit à une pénurie de lits à Bengaluru. Il a affirmé qu’il existe un lien entre certains agents du BBMP, Arogya Mitras (agents de liaison de l’hôpital) et certains agents extérieurs qui ont offert un lit en échange d’argent. «Les lits sont bloqués au nom des patients asymptomatiques à l’insu des patients qui sont à la maison. Par la suite, les agents parlent aux gens dans la salle de guerre et obtiennent le lit bloqué attribué aux personnes qui sont prêtes à payer », a déclaré le député.

Il a affirmé que plus de 4 mille cas ont été révélés à la suite de l’analyse de son équipe où les lits réservés ont été débloqués. «Un lit est bloqué pendant 12 heures et ensuite il est vendu – s’il est invendu, le lit est débloqué», a-t-il ajouté.

L’une des nombreuses vidéos publiées par l’équipe du député montrait Surya, son oncle Ravi Subramanya et Sathish Reddy – tous deux députés du sud de Bengaluru – interrogeant les travailleurs de la salle de guerre de la zone sud du BBMP sur la présence de 17 membres du personnel musulman dans l’installation. Alors que Surya a été vue remettre en question leur processus de recrutement, Sathish Reddy a été vue demander: «Avez-vous recruté des gens pour une madrasa ou pour la société de la ville?» il montre Subramanya en train de demander. «Est-ce une liste du Haj Bhavan?»

Le 4 mai, Tejaswi Surya a tweeté en disant que le système se réformait alors que le portail BBMP commençait à montrer des lits vacants. «Cet après-midi, le site Web du BBMP a montré qu’il n’y avait aucun lit disponible à Bangalore sous le quota gouvernemental. À l’heure actuelle, 1504 lits sont disponibles. Le système est en train de se réformer », a déclaré Surya.

Cet après-midi, le site Web du BBMP a montré qu'il n'y avait aucun lit disponible à Bangalore sous quota gouvernemental. À l'heure actuelle, 1504 lits sont disponibles. Le système se réforme.

Les affirmations de Tejaswi Surya sont intervenues au milieu des rapports selon lesquels certains députés auraient ordonné aux hôpitaux de leurs circonscriptions de réserver jusqu’à 15% de lits comme quota.

Le commissaire conjoint de la police (crime), Sandeep Patil, a déclaré que deux plaintes contre la police avaient été enregistrées et que quatre personnes, dont une femme, avaient été arrêtées à ce jour. La police a identifié deux des personnes arrêtées comme étant Netravathi et Rohit Kumar. La police a affirmé que les arrestations avaient été effectuées sur un indice selon lequel les deux agissaient en tant qu’agents pour la réservation de lits au BBMP.

Le commissaire de police de la ville de Bengaluru, Kamal Pant, a déclaré aujourd’hui qu’un cas de commercialisation noire de lits d’hôpitaux avait été mis au jour par la division centrale du DCP. «Un cas de commercialisation noire des lits d’hôpitaux a été mis au jour par le @DCPCentralBCP. Un patient Laxmidevamma qui a reçu un diagnostic de COVID-19 a été emmené dans un hôpital privé. En raison de la non-disponibilité des lits de soins intensifs à l’hôpital, 2 personnes, Venkata Subbarao et Manjunath, connectées à l’hôpital et en connivence avec Punith – travaillant comme Arogya Mitra dans un autre hôpital, ont demandé et extorqué Rs 1,20,000 à Lakshmisha, le fils de la victime pour avoir alloué un lit dans un hôpital réputé. Rs 50K a été payé via GPay et Rs 70K a été payé en espèces par le fils de la victime, Lakshmisha. Le lit fut attribué et Laxmidevamma mourut quelques heures plus tard. Sur la base de la plainte de Lakshmisha, une affaire a été enregistrée au Sadashivanagar PS et les 3 accusés ont été arrêtés. Une enquête plus approfondie est en cours », a-t-il informé sur Twitter.

Un cas de commercialisation noire de lits d'hôpitaux a été mis au jour par le @DCPCentralBCP. Un patient Laxmidevamma qui a reçu un diagnostic de # COVID19 a été conduit dans un hôpital privé. En raison de la non-disponibilité de lits de soins intensifs à l'hôpital, 2 personnes, Venkata Subbarao et Manjunath ..

Le ministre de l’Intérieur Basavaraj Bommai a promis une action et a déclaré que le gouvernement allait lancer un bulletin quotidien sur les positions des lits dans les hôpitaux de l’État pour le traitement Covid-19.

Pendant ce temps, l’ancien ministre en chef de l’État et haut dirigeant du Congrès, Siddaramaiah, a déclaré qu’il était vraiment malheureux et insensible de la part de Surya de communaliser la question.

