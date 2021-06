Le ministre de l’Union a déclaré que le gouvernement du Pendjab avait reçu plus de 1,40 lakh de doses de Covaxin à Rs 400 et qu’il l’avait donné à 20 hôpitaux privés à Rs 1000.

Dans un geste inattendu, le ministre de la Santé du Pendjab, Balbir Singh Sidhu, a déclaré qu’il pourrait enquêter sur les allégations du leader de Shiromani Akali Dal, Sukhbir Singh Badal. BS Sidhu s’est également distancié du problème, affirmant qu’il n’était pas impliqué dans l’achat de vaccins. « Je n’ai aucun contrôle sur les vaccins. Je viens de regarder le traitement, les tests, l’échantillonnage de COVID19 et les camps de vaccination. Nous allons certainement mettre en place une enquête, je peux moi-même me renseigner sur la question », a déclaré BS Sidhu.

Badal a allégué que le gouvernement du Pendjab a acheté des vaccins à 400 Rs par dose et les a vendus à des hôpitaux privés pour 1060 Rs par dose. Badal a également exigé que le ministre de la Santé soit limogé. « Le ministre de la Santé du Pendjab, Balbir Singh, devrait être limogé. Le secrétaire en chef du Pendjab, Vini Mahajan, ne devrait pas non plus agir comme un vendeur de marché pour les institutions privées en encourageant les gens à se faire vacciner à des taux gonflés », a-t-il déclaré.

D’un autre côté, le BJP a riposté à l’ancien président du Congrès, Rahul Gandhi, en disant qu’il devrait s’occuper des États dirigés par le Congrès avant de faire la leçon aux autres. « Rahul Gandhi devrait d’abord s’occuper des États dirigés par le Congrès plutôt que de donner des conférences aux autres », a déclaré le ministre de l’Union Prakash Javadekar.

Il a déclaré que l’ensemble du Pendjab est touché par le coronavirus et que la campagne de vaccination n’y est pas gérée correctement. « Depuis 6 mois, ils assistent à une bagarre interne. L’ensemble du gouvernement du Pendjab et les chefs de parti sont à Delhi depuis 3 ou 4 jours, qui s’occupera du Pendjab en leur absence ? » a déclaré Javadekar, ajoutant qu’il y avait des informations selon lesquelles le gouvernement du Congrès de l’État profitait des vaccins. Javadekar a déclaré que le Congrès commet le péché d’ignorer les gens ordinaires du Pendjab pour leur politique interne.

Le ministre de l’Union a déclaré que le gouvernement du Pendjab avait reçu plus de 1,40 lakh de doses de Covaxin à Rs 400 et qu’il l’avait donné à 20 hôpitaux privés à Rs 1000.

En plus de cela, il y a des reportages sur le gouvernement du Congrès au Pendjab profite des vaccins pic.twitter.com/yczM2OpiP5 – Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) 4 juin 2021

Javadekar a déclaré que le gouvernement du Pendjab avait exigé la décentralisation de la vaccination et que maintenant cela a été fait, ils demandent donc de la centraliser à nouveau.

