Arnaque eBay : un fraudeur contre des milliers de vendeurs à Manchester | Royaume-Uni | Nouvelles

Afeez Ilesanmi, 35 ans, faisait partie d’un groupe de personnes qui ont fait “se sentir comme des idiots” à plus d’une douzaine de victimes avec une arnaque “méchante”. Ils ont répété cette arnaque sur 14 mois d’août 2017 à octobre 2018.

Un tribunal a appris qu’il les impliquait d’accepter d’acheter des produits électriques d’occasion sur des sites tels que Gumtree et eBay, et ils enverraient aux vendeurs de faux e-mails de clones réalistes donnant l’impression qu’ils avaient envoyé un paiement via le système de paiement en ligne Paypal, avec les vendeurs puis l’envoi de la marchandise.

Ils ont été envoyés à plusieurs adresses, dont celle d’Ilesanmi à Newton Heath, Manchester.

Les acheteurs “disparaîtraient alors dans l’éther”, a déclaré jeudi Josh Bowker, procureur, à la Manchester Crown Court.

Dans certains cas, ils « doubleraient » sur la fraude et envoyaient des e-mails prétendant montrer qu’ils avaient payé en trop et réclamaient des remboursements, à verser sur un certain nombre de comptes bancaires qui, selon le tribunal, avaient été créés « dans le seul but de favoriser la fraude.”

Au total, le groupe comprenant Ilesanmi et “d’autres inconnus”, a empoché 8 000 £ de biens et d’argent.

Il y a également eu des tentatives de fraudes mais des échecs totalisant 4 800 £.

Ilesanmi avait nié son implication jusqu’à trois jours avant le début de son procès en mai de cette année, lorsqu’il a admis un vol, deux chefs de fraude et un chef de complot en vue de commettre une fraude.

Le juge Recorder Taylor a condamné l’homme à 19 mois de prison avec sursis pendant deux ans, avec un couvre-feu de six mois entre 20 heures et 6 heures du matin.

Lors de la condamnation, le juge a déclaré: “Vous avez ridiculisé les gens qui s’attendaient à ce que vous payiez pour des marchandises.

“Les gens qui utilisent eBay et des sites comme ça.

“Vous les avez ensuite rendus doublement stupides en les contactant et en leur demandant de vous payer encore plus d’argent en tant que soi-disant remboursement pour les paiements excédentaires.

“C’était une fraude qui a duré longtemps et a été soigneusement exécutée dans sa planification.

“Cependant, vous avez 35 ans, un homme de bonne moralité et vous avez une famille qui a besoin de vous et ces facteurs vous ont presque empêché de sortir de prison aujourd’hui.”

“C’était une vilaine infraction, où vous avez fait en sorte que les gens, à la maison, se sentent comme des idiots car ils ont perdu leurs biens et, à certaines occasions, de l’argent également.”

Le tribunal a appris qu’Ilesanmi, qui a quatre enfants, avait été arrêté en novembre 2018 et que son domicile avait été perquisitionné. La police a trouvé un permis de conduire qui avait été volé à un étudiant plus d’un an auparavant.

Son identité avait ensuite été utilisée pour ouvrir une Mastercard et un compte bancaire, a-t-on appris au tribunal.

Des messages WhatsApp entre lui et certaines des victimes, ainsi que des co-conspirateurs, ont également été découverts sur son téléphone.

Lors d’un entretien, il a déclaré qu’il avait accepté d’accepter les livraisons d’un homme au Nigeria appelé “Peter Simon” et qu’il l’avait également laissé utiliser son compte bancaire, mais a nié toute implication dans une fraude.

Cependant, le juge a qualifié cela de « complètement incroyable ».

Helena Williams, en défense, a déclaré au juge Ilesanmi avait récemment pris le travail en tant que coureur Deliveroo comme un moyen légitime de gagner de l’argent.

Elle a déclaré: “Il a plaidé coupable et, en conséquence, accepte qu’il sera condamné sur la base des faits exposés par l’accusation.

“Bien qu’il s’agisse d’un incident soutenu au moment où cela s’est produit, le fait qu’il soit resté à l’écart des ennuis montre qu’il s’agissait d’un incident ponctuel qui ne s’est pas répété.

“C’est un père de famille et passe beaucoup de temps à aider à la maison et adopte une approche pratique de ses responsabilités parentales.”

Le père n’a aucune condamnation antérieure.