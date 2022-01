Arnau Martínez renouvelle avec Gérone jusqu’en 2025

01/03/2022

Les réductions budgétaires drastiques que Gérone a subies à la suite de la double déception de ne pas monter en première, d’abord contre Elche, il y a deux ans, et la saison dernière contre le Rayo, ont permis à Montilivi d’avoir une meilleure période de temps. noms éprouvés.

La non-promotion a cédé dans une période d’austérité dans les signatures mais qui, au rebond, a permis aux entraîneurs de se pencher davantage sur la filiale. Et c’est ainsi qu’on a vu germer et grandir des joueurs avec beaucoup de poids déjà dans la première équipe comme Terrats, Kébé et surtout, Arnau Martinez.

Le défenseur de Premià de Dalt, seulement 18 ans, est sans aucun doute l’atout le plus puissant de Gérone qui hier, enfin, a rendu public son renouvellement jusqu’en 2025. Arnau a terminé son contrat le 30 juin et avait reçu l’intérêt des clubs de la Ligue et également de l’étranger à rejoindre mais Gérone l’a lié pour trois saisons supplémentaires.

La mer donc voir votre contrat mis à jour en fonction des performances et aura un record professionnel de la saison prochaine. De plus, il le protège avec une clause de 5 millions si Gérone joue en deuxième et 10 millions en premier.

Formé dans l’effectif du FC Barcelone, Arnau est arrivé à Gérone en 2018, à l’âge de 15 ans, en provenance d’Hospitalet. Installé à la résidence pour jeunes valeurs des Hortes, du cadet il est passé à Jeunesse B et en décembre de l’année dernière Francisco a fait ses débuts avec l’équipe première. Depuis lors, personne ne le prend sur onze.