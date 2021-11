Arnaus part deuxième au Masters portugais

L’Italien Nino Bertasio s’exhibait ce jeudi lors de la première journée des Portugais Golf Masters et se positionne comme le premier leader grâce à un spectaculaire round de 61 coups (10 sous le par) sur le parcours Dom Pedro Victoria de Vilamoura, où l’Espagnol Adri Arnaus est deuxième à quatre coups sûrs.

Bertasio a signé le tour le plus bas de sa carrière sur le circuit européen après avoir couvert les neuf premiers trous en 31 coups. L’Italien a clôturé son premier tour avec six birdies dans les sept derniers trous pour signer un 61 et un dix sous la normale. Il n’avait aucun effacement sur sa carte.

Adri Arnaus est deuxième à six sous la normale après avoir affiché un 65 sans bogey. A cinq ans se trouve le malaisien Gavin Green grâce à un aigle, cinq birdies et deux bogeys.

Adri Arnaus, en action au Portugal. 65 coups et six sous la normale à ses débuts au Portugais Masters

.

Lorsque Bertasio est sorti du 18e green, il avait six coups d’avance sur ses concurrents les plus proches, mais son avantage a été coupé dans l’après-midi quand Arnaus a réussi un birdie les 1er, 7e, 11e, 12e, 14e et 15e pour sauter à six sous le par.

« Dès le début de la journée, j’ai senti que les choses étaient prêtes, alors j’en ai profité », a déclaré Arnaus dans des déclarations à l’European Tour.

Lire aussi Rédaction

Quant au reste des Espagnols, Pep Angles (68) et Pablo Larrazábal (70) ont également battu le peloton.

Derrière eux se trouvent Nacho Elvira et Adrián Otaegui (+1), Álvaro Quirós (+2), Sebas García Rodríguez (+3) et Jorge Campillo (+8).