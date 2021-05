Arnel Pineda de Journey collabore avec Billy Sheehan et Joel Hoekstra sur la couverture de ‘Abracadabra’ du Steve Miller Band

VOYAGE chanteur Arnel Pineda a collaboré avec le guitariste Joel Hoekstra (SERPENT BLANC) et bassiste Billy Sheehan (M. GROS) sur une version de couverture de quarantaine de BANDE DE STEVE MILLERde “Abracadabra”, tiré de l’album 1982 du même nom.

Arnel a déclaré: “Un grand merci à mes bons amis pour cette formidable collaboration.”

Ligne d’enregistrement:

Arnel Pineda – Voix



Joel Hoekstra – Guitare



Billy Sheehan – Basse



Van Romaine – Tambours



Ollie Marland – Clés / Chœurs



Lenny Castro – Percussions

Mixé par Chris Collier



Vidéo par Tony Dickinson

Né aux Philippines, Pineda est à la tête des rockers légendaires depuis 2007 quand VOYAGE guitariste Neal Schon l’a découvert à la tête d’un groupe de reprises de Manille sur Youtube. Un sosie vocal pour VOYAGEchanteur de longue date Steve Perry, Arnel a aidé à mettre VOYAGE de retour dans les arènes. Mais certains fans n’étaient pas satisfaits de l’ajout de Pineda, se plaignant de son appartenance ethnique et rejetant sa voix comme une “copie” de Poiré.

En tant que membre de VOYAGE, Pineda a co-écrit et joué sur deux enregistrements studio, 2008 “Révélation” et 2011 “Éclipse”, ainsi qu’un DVD de concert, 2009 “Vivre à Manille”.

Arnel est aussi un philanthrope, dont la fondation, Fondation Arnel Pineda, Inc. (APFI), est une fondation philippine indépendante à but non lucratif et à but non lucratif qui fournit aux enfants défavorisés une éducation de qualité, des services de santé et des soins médicaux.

Pineda a surmonté un nombre considérable d’obstacles tout au long de sa vie, notamment la perte de sa mère à un jeune âge, le sans-abrisme et la famine limite, faisant de lui une source d’inspiration et donnant de l’espoir à des millions de personnes dans le monde. Béni de la capacité de redonner, Pineda a mobilisé son équipe pour se joindre à la lutte contre la pauvreté et ses ravages sur la jeunesse philippine.

Pour des millions de jeunes dans des pays en développement comme les Philippines, l’éducation est apparemment hors de portée. La pauvreté et le soutien inadéquat du gouvernement étouffent les aspirations futures des enfants philippins. D’où, Fondation Arnel Pineda, Inc. a été créée en 2010, principalement pour faire face à leur triste sort en les préparant à un avenir meilleur grâce à l’éducation.



