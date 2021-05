Arnel Pineda, de Journey, obtient un agent littéraire pour l’histoire de sa vie

VOYAGE chanteur Arnel Pineda a obtenu un agent littéraire Alan Morell de Partenaires de gestion créative (CMP) pour l’aider à donner vie à son histoire des «chiffons à la richesse».

Mentionné Pineda: “Mon manager René Walter (Groupe de divertissement Sanre) est un ami et associé de confiance depuis plus d’une décennie. Il a mené la recherche de la bonne personne pour représenter l’histoire de ma vie. Notre choix clair était Alan Morell, pour lequel je suis très heureux et honoré. “

Ajoutée Walter: “Nous avons recherché cet attribut lorsque nous avons recherché le meilleur agent littéraire pour nous aider à apporter Arnel‘s’ rags to rich ‘histoire à la vie, et cela nous a conduit directement à Alan Morell et Partenaires de gestion créative. Alan est très respecté dans les domaines du divertissement, du sport et de la littérature, où il est reconnu pour son professionnalisme, son honnêteté et son charme. Il a les connaissances, les relations, la flexibilité et, surtout, la mentalité pour réussir. “

Mentionné Morell: “Arnel est un artiste et interprète incroyablement doué. Mon intérêt sincère est de donner vie à sa merveilleuse histoire – l’histoire de ses luttes et de son chagrin d’amour jusqu’au moment où il a été sorti de l’obscurité pour devenir le chanteur principal du groupe légendaire. VOYAGE. Arnel a acquis une renommée internationale alors que lui et le groupe ont contribué à apporter VOYAGE au summum du succès. En fin de compte, le talent l’emporte. “

Intitulé provisoirement “Voyage de ma vie”, ArnelLa soumission du livre aux éditeurs aura lieu au dernier trimestre de l ‘année.

Né aux Philippines, Pineda est à la tête des rockers légendaires depuis 2007 quand VOYAGE guitariste Neal Schon l’a découvert à la tête d’un groupe de reprises de Manille sur Youtube. Un sosie vocal pour VOYAGEchanteur de longue date Steve Perry, Arnel a aidé à mettre VOYAGE de retour dans les arènes. Mais certains fans n’étaient pas satisfaits de l’ajout de Pineda, se plaignant de son appartenance ethnique et rejetant sa voix comme un “imitateur” de Poiré.

En tant que membre de VOYAGE, Pineda a co-écrit et joué sur une paire d’enregistrements en studio, en 2008 “Révélation” et 2011 “Éclipse”, ainsi qu’un DVD de concert, 2009 “Vivre à Manille”.

Arnel est aussi un philanthrope, dont la fondation, Fondation Arnel Pineda, Inc. (APFI), est une fondation philippine indépendante à but non lucratif et à but non lucratif qui fournit aux enfants défavorisés une éducation de qualité, des services de santé et des soins médicaux.

Pineda a surmonté un nombre considérable d’obstacles tout au long de sa vie, notamment la perte de sa mère à un jeune âge, le sans-abrisme et la famine limite, faisant de lui une source d’inspiration et donnant de l’espoir à des millions de personnes dans le monde. Béni de la capacité de redonner, Pineda a mobilisé son équipe pour se joindre à la lutte contre la pauvreté et ses ravages sur la jeunesse philippine.

