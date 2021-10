Arnold Schwarzenegger célèbre ensemble l’anniversaire de son fils Joseph Baenas dans une photographie rare

Arnold Schwarzenegger a partagé un message d’anniversaire touchant pour son fils, Joseph Baena samedi sur Instagram. Baena a eu 24 ans cette semaine et son père de 74 ans n’aurait pas pu être plus fier de lui. Schwarzenegger a révélé que lui et Baena avaient des passions en commun, notamment la forme physique.

“Joyeux anniversaire @projoe2!” Schwarzenegger a écrit à côté d’un diaporama de trois photos. Chacun le montrait avec Baena ensemble – dans le premier, assis dans un restaurant chic avec des boissons saines, dans le second faisant du vélo côte à côte dans une rue de la ville et dans le troisième posant devant une fresque murale inspirée de Schwarzenegger dans ses jours de musculation. L’ancien vainqueur de M. Olympia a poursuivi: “Je suis tellement fier de vous et je vous aime! Vous l’écrasez dans le gymnase, dans votre carrière dans l’immobilier et en tant qu’acteur.”

“Je sais que ce sera une autre année fantastique”, a conclu Schwarzenegger. La publication a recueilli plus de 750 000 likes de la part des fans, mais le meilleur commentaire est venu de Baena lui-même. On pouvait lire : “Merci papa ! Je t’aime aussi !”

Les fans ont été touchés par l’émotion non surveillée dans le message et le commentaire de suivi, en particulier venant d’un duo père-fils connu pour ses entraînements de musculation intenses. Pour de nombreux fans, Schwarzenegger restera toujours dans les mémoires pour ses jours de culturisme avant de devenir une star de l’action – en particulier le documentaire Pumping Iron de 1977, où il a établi un personnage ambitieux, compétitif et hyper masculin.

Voir Schwarzenegger maintenir cette réputation tout en montrant une affection extérieure à son fils signifiait beaucoup pour de nombreux commentateurs. L’un d’eux a écrit : ” Admirez simplement comment vous restez si expressif avec vos enfants. C’est inspirant et j’espère l’inculquer à mon enfant de 5 ans “, tandis qu’un autre a ajouté : ” Awww, joyeux anniversaire Joseph. Il a une énergie si gentille. “

Baena a fait un autre message où lui et Schwarzenegger se tenaient avec son parent Roger Baena. Il l’a légendé: “Tellement reconnaissant pour tous les souhaits d’anniversaire d’hier !!! Le 23 était incroyable! C’était rempli de nouveaux amis, de nouvelles expériences et, surtout, de nombreux objectifs atteints. Je me sentais très reconnaissant et excité de voir ce qui se passerait au cours de l’année 24 !”

Baena a été au centre du plus grand scandale de la carrière de Schwarzenegger en 2011, lorsqu’il a été révélé qu’il était le fils de Schwarzenegger publiquement pour la première fois. Sa mère, Patty Baena, a travaillé comme femme de ménage pour Schwarzenegger et son épouse de l’époque, Maria Schriver, pendant 20 ans, et a eu une liaison avec Schwarzenegger à l’époque. Comme expliqué dans un rapport détaillé de CBS News à l’époque, Schwarzenegger a soutenu Baena pendant des années à l’insu de sa femme. Pour de nombreux fans, cela rend d’autant plus réconfortant de les voir avec une relation heureuse en ligne.