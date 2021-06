Arnold Schwarzenegger et Chris Pratt ont tous deux reçu de doux hommages pour la fête des pères de Katherine Schwarzenegger

La fête des pères est une fête qui, bien qu’elle ne soit pas célébrée à titre fédéral, a un objectif très important pour ceux qui la célèbrent. Les échanges de cadeaux, les événements et les vœux de bonheur sont généralement distribués en abondance et, dans le cas de la récente maman Katherine Schwarzenegger, elle a dû déployer cette dernière partie deux fois. Non seulement elle a souhaité une bonne fête des pères à son propre père, Arnold Schwarzenegger, mais elle a également adressé des vœux tout aussi chaleureux à son mari, et père à part entière, Chris Pratt.