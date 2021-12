Arnold Schwarzenegger et Maria Shriver ont enfin divorcé ! Après 10 ans, le couple est enfin divorcé.

Ce doit être le divorce le plus long d’Hollywood… oh attendez… Brangelina pourrait leur enlever leur trône… peu importe ! Après 10 ans et demi, Arnold Schwarzenegger et Maria Shriver sont à nouveau célibataires.

Cela s’est produit ce mardi matin à la Cour supérieure de Los Angeles, rapporte TMZ.

Et si vous vous demandez pourquoi cela a pris autant de temps ? Eh bien, c’est une combinaison de manque de motivation et d’une répartition très compliquée des actifs. Le couple qui s’est séparé en 2011 – a évolué il y a des années, ils ont tous deux eu d’autres relations mais restent cordiaux, retrouvant même leurs quatre enfants.

La rupture du mariage de Terminator s’est produite il y a plus de dix ans, lorsque des nouvelles scandaleuses sont apparues selon lesquelles Arnold avait un enfant avec la femme de ménage de la famille. Cet enfant – qui est maintenant un adulte – Joseph Baena, est un diplômé universitaire avec des ambitions d’acteur, et a des avantages, le garçon est le portrait craché de son père.

Les détails de la répartition des actifs ne sont pas connus car ils sont confidentiels. Mais il a été dit que la fortune était estimée à environ 400 millions de dollars et selon des sources, on pense que tout a été divisé en deux, il n’y a pas eu de contrat de mariage. Arnold et Maria se sont mariés en 1986.

Ainsi, Arnold Schwarzenegger et Maria Shriver ont enfin divorcé !