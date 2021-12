Arnold Schwarzenegger et Maria Shriver ont officiellement divorcé

C’est peut-être le divorce le plus long de l’histoire d’Hollywood, mais après 10 ans et demi, Arnold Schwarzenegger et Maria Shriver sont à nouveau célibataires.

Cela s’est passé mardi matin à la Cour supérieure de LA… TMZ l’a appris. Le divorce avait été arbitré par un juge privé et ce juge a approuvé le divorce plus tôt ce mois-ci, mais il devait être introduit dans le système judiciaire par un juge en exercice, ce qui s’est produit ce matin.

Quant à savoir pourquoi ce divorce a pris si longtemps, c’est une combinaison de manque de motivation et un accord de règlement de propriété très compliqué. Comme nous l’avons signalé, Arnold et Maria ont tous deux déménagé il y a des années… ils ont tous deux été en couple mais sont restés cordiaux l’un avec l’autre… et ont souvent organisé des réunions de famille avec leurs 4 enfants.

La rupture du mariage s’est produite il y a plus de dix ans, lorsque la nouvelle a été divulguée qu’Arnold avait engendré un enfant avec la femme de ménage de la famille. Cet enfant — maintenant un adulte — Joseph Baena, est maintenant un diplômé universitaire avec des ambitions d’acteur, et il a une longueur d’avance parce qu’il est le portrait craché de son père.

Quant au règlement de la propriété… eh bien, tout est confidentiel. Mais, nous savons qu’il y avait une tonne d’argent – environ 400 millions de dollars – et nos sources disent que les choses se sont à peu près divisées en deux. Il n’y a pas eu de contrat de mariage.

Arnold et Maria se sont mariés en 1986, ce fut donc une longue période.

Quant au divorce, Laura Wasser reprit Maria, tandis que Kristina Royce a remplacé l’ancien Guv.