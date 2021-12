Arnold Schwarzenegger fait don de 25 mini-maisons à des vétérans sans-abri de Californie

L’ancien gouverneur de Californie Arnold Schwarzenegger a fait don jeudi de 25 mini-maisons à des anciens combattants sans-abri dans l’ouest de Los Angeles.

Schwarzenegger s’est coordonné avec Village for Vets, une organisation à but non lucratif dédiée à la fourniture de nourriture et d’abris aux anciens combattants sans abri et à risque, ainsi qu’avec le secrétaire aux Affaires des anciens combattants Denis McDonough et l’organisation de bénévoles American Veterans (AMVETS) pour construire les petites maisons.

« Aujourd’hui, j’ai célébré Noël plus tôt. Les 25 maisons que j’ai données pour les anciens combattants sans-abri ont été installées ici à LA », a écrit l’ancien gouverneur dans un tweet jeudi. « C’était fantastique de passer du temps avec nos héros et de les accueillir dans leurs nouvelles maisons. »

Village for Vets a déclaré jeudi dans un tweet que le don de 250 000 $ de Schwarzenegger à l’organisation à but non lucratif « avait permis » à l’organisation « d’acheter et de construire les 25 abris restants » sur le site Care Treatment Rehabilitative Services (CTRS) de Los Angeles VA.

L’ancien gouverneur de Californie Arnold Schwarzenegger a fait don jeudi de 25 mini-maisons à des anciens combattants sans-abri dans l’ouest de Los Angeles. (FOX 11 Los Angeles)

« J’ai fait et j’ai ce grand succès grâce à l’Amérique », a déclaré l’ancien bodybuilder et acteur né en Autriche à Elex Michaelson, animateur de l’émission « The Issue Is » de FOX 11 Los Angeles. « Si ce n’est pas de la musculation, si ce n’est pas du business, si ce n’est pas du show business, des films et de la politique – tout ce que j’ai abordé, j’ai réussi à cause de l’Amérique, donc pour moi, c’est toujours bien de redonner quelque chose. »

Le vétéran Bruce Henry Cooper a personnellement remercié Schwarzenegger dans une interview avec FOX 11 Los Angeles.

« Cela m’a sauvé la vie », a déclaré Cooper, qui vit dans l’une des petites maisons, au point de vente, ajoutant que l’ancien gouverneur « n’a oublié… personne ».

Le membre de l’AMVETS, Rob Reynolds, a déclaré à FOX 11 que les maisons sont équipées d’électricité, de chauffage et de climatisation.

Les dons à Village for Vets vont aux minuscules abris de l’organisation, qui « offrent un niveau de vie élevé grâce aux campements de tentes pendant que les anciens combattants sont en quête d’un logement permanent et de la stabilité », et d’autres programmes fournissant des services essentiels aux anciens combattants sans abri et à risque. , selon le site Web de l’association.