Arnold Schwarzenegger offre un Noël inoubliable avec un don personnel aux anciens combattants sans-abri de LA

Arnold Schwarzenegger a rendu Noël spécial pour les anciens combattants sans-abri de la région de Los Angeles jeudi. La star de Conan The Barbarian et Terminator a posté sur Twitter pour célébrer son don de 25 « petites maisons » aux vétérinaires, tout en partageant une certaine positivité pour la saison avec ses fans.

« C’est ce qu’est Noël. Vous avez tous le pouvoir de faire quelque chose pour quelqu’un d’autre en cette période des fêtes », a écrit Schwarzenegger sur Twitter. « Ça n’a pas besoin d’être énorme. Donnez juste quelques minutes de votre temps pour aider quelqu’un d’autre. »

« C’est le plus beau cadeau de Noël ! » @Schwarzenegger fait don de 25 mini-maisons à des vétérinaires sans-abri du VA à West LA. Pour la première fois depuis longtemps, ces vétérinaires ne sont plus dans la rue. Regardez @TheIssueIsShow pour une tournée exclusive et une interview avec Arnold et @PSchwarzenegger pic.twitter.com/qaHkNpJ4Gj – Elex Michaelson (@Elex_Michaelson) 24 décembre 2021

L’acteur et ancien gouverneur avait publié un article sur la situation des anciens combattants sans-abri à Los Angeles dans le passé, avec un problème de logement qui continue de croître et de mettre à rude épreuve l’importante population de sans-abri de la ville. Bien qu’il s’agisse probablement d’une petite brèche dans ce problème, c’est un avantage pour ceux qui recherchent un toit au-dessus de leur tête à cette période de l’année.

Schwarzenegger a fourni 250 000 $ pour les maisons et s’est associé à Village for Vets pour faire des maisons une réalité. « [Want] remercier [VillageforVets] pour aménager les maisons, [SecVetAffairs], [AMVETSHQ] et tous ceux qui ont parlé avec nous et travaillé avec nous et rendu cela possible. Nous avons prouvé que lorsque nous travaillons tous ensemble, nous pouvons résoudre n’importe quel problème », a expliqué l’ancien gouverneur.

Aujourd’hui, j’ai fêté Noël en avance. Les 25 maisons que j’ai données pour les anciens combattants sans-abri ont été installées ici à LA. C’était fantastique de passer du temps avec nos héros et de les accueillir dans leurs nouvelles maisons. pic.twitter.com/2mHKfoZ65V – Arnold (@Schwarzenegger) 24 décembre 2021

Les photos de l’événement montrent Schwarzenegger saluant et rencontrant les anciens combattants emménageant dans les maisons, tout en jetant un coup d’œil à l’intérieur de lui-même à ce qui était offert avec les petites maisons. Selon Deadline, les anciens combattants représentent environ 4 000 des 66 400 personnes non logées de Los Angeles, ce qui, selon eux, est probablement une estimation basse en raison de la pandémie de COVID qui retarde le recensement annuel de la Homeless Services Authority.

Les réponses à l’acte de Schwarzenegger et les efforts qui l’ont rendu possible sont pleines d’éloges, tandis que certains ont apparemment décidé de se plaindre bien que les seules personnes qui l’aient mentionné soient des personnes se plaignant des plaintes. « A tous ceux qui se plaignent de ce qui ne va pas ou de ce qui aurait pu être fait différemment ou mieux », a écrit un utilisateur. « Aujourd’hui, quelqu’un a un abri qu’il n’avait pas hier la fin. »