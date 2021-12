Arnold Schwarzenegger pleure la mort de la légende du bodybuilding Dave Draper

Arnold Schwarzenegger pleure la perte de son ami bodybuilder Dave Draper. L’épouse de Draper a confirmé sa mort mardi matin, disant à ses amis sur Facebook que sa transition était « calme et paisible ». « Bonjour, les amis, comme le mot se répand, je voulais vous faire savoir pour qu’il n’y ait pas de confusion. Dave est décédé tôt ce matin. J’étais avec lui et c’était calme et paisible. C’est, comme son médecin me l’a dit il y a peu de temps , était une bonne mort », a-t-elle écrit. La cause du décès n’a pas encore été révélée.

La star de Terminator a réagi à la mort de Draper sur les réseaux sociaux. « Dave Draper a été une inspiration pour des millions de personnes dans le monde, y compris moi. Il était l’une de mes idoles. En Autriche, j’ai gardé sa photo sur le mur au-dessus de mon lit pour me motiver, et quand je l’ai vu jouer dans Don’ t Fais des vagues, je me suis dit : ‘Mes rêves sont possibles' », a-t-il tweeté mardi matin.

Selon Barbend.com, Draper et Schwarzenegger se sont entraînés ensemble au désormais célèbre Gold’s Gym aux côtés de la star de cinéma et d’autres grands du culturisme, dont Frank Zane, Mike Katz et Franco Columbu. Draper a remporté plusieurs compétitions, dont le concours Mr. New Jersey, Mr. America, Mr. Universe, Mr. World, et s’est classé quatrième au concours Mr. Olympia de 1967 (remporté par Sergio Oliva).

Schwarzenegger a poursuivi: « Quand je suis arrivé en Amérique et que j’ai finalement rencontré Dave, j’ai appris que son cœur était aussi gros que ses pectoraux. Il a même fabriqué à la main mes premiers meubles quand j’ai déménagé à Santa Monica, et mec, il avait du talent. Pouvez-vous imaginer rencontrer votre idole, devenir son partenaire d’entraînement et parcourir le monde ensemble ? »

Il a ajouté: « J’étais au paradis. Il n’aurait pas pu être plus accueillant, et il a toujours poussé tout le monde autour de lui dans le gymnase à être meilleur. C’était un écrivain incroyable et un grand père de famille. Le Blond Bomber va me manquer, mais sa mémoire sera toujours avec moi. Mes pensées vont à Laree et à la famille. »