Arnold Schwarzenegger visite les petites maisons qu’il a données à des vétérinaires sans-abri

Cela commence à ressembler beaucoup à Noël pour certains anciens combattants militaires sans-abri à LA, grâce à Arnold Schwarzenegger … parce qu’ils ont maintenant de nouvelles maisons.

Arnold vient de rendre visite à certains des vétérinaires, désormais installés dans les 25 petites maisons qu’il a achetées pour eux. Ils ont enfin été installés et Arnold est ravi… « C’était fantastique de passer du temps avec nos héros et de les accueillir dans leurs nouvelles maisons. »

Schwarzenegger a également partagé des photos des maisons et des selfies avec les vétérinaires et tout le monde était ravi, y compris The Terminator, qui a déclaré : « Je suis ravi ! Je suis vraiment ravi. Pour moi, c’est le plus beau cadeau de Noël. »

« C’est le plus beau cadeau de Noël ! » @Schwarzenegger fait don de 25 mini-maisons à des vétérinaires sans-abri du VA à West LA. Pour la première fois depuis longtemps, ces vétérinaires ne sont plus dans la rue. Regardez @TheIssueIsShow pour une tournée exclusive et une interview avec Arnold et @PSchwarzenegger pic.twitter.com/qaHkNpJ4Gj – Elex Michaelson (@Elex_Michaelson) 24 décembre 2021 @Elex_Michaelson

Arnold a financé les maisons à hauteur de 250 000 $. C’est devenu une chose à LA et ailleurs… un moyen de réduire la crise des sans-abri. Jon Cryer et sa femme, Lisa Joyner, ont également été très impliqués dans les mini-maisons.

Les maisons sont entièrement équipées d’électricité, de climatisation et de suffisamment d’espace pour s’installer. Arnold est optimiste… « Nous avons prouvé que lorsque nous travaillons tous ensemble, nous pouvons résoudre n’importe quel problème. »

Bon travail, Guv.