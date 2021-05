Aro Swimwear lance une collaboration avec Madelyn Cline – WWD

Aro Swim, la nouvelle marque de maillots de bain éco-détenue et exploitée par des femmes de Los Angeles, lance aujourd’hui une collection collaborative avec l’actrice Madelyn Cline.

«Quelle est cette tenue, pourriez-vous demander? C’est Aro x Madelyn Cline », révèle la star de Netflix« Outer Banks »dans la vidéo de lancement de la collaboration. «S’il y a quelque chose que quelqu’un peut vous dire sur moi, c’est que j’aime un bikini et j’aime un martini… et j’adore qu’Aro me laisse entrer dans les coulisses et choisir des couleurs et donner mes deux cents et certaines de mes idées la conception de tout cela.

La première goutte comprend quatre styles de silhouette de couleur jaune ensoleillé, vert clair et noir – un maillot découpé avec des nœuds ainsi que des hauts de bikini sans bretelles, triangulaires et noués à l’avant avec des bas assortis – entièrement fabriqués à partir de tissus durables (nylon recyclé et spandex) . La première goutte de la collaboration Aro x Madelyn Cline sera aujourd’hui disponible sur le commerce électronique de la marque avec des hauts et bas de bikini de 80 $ à 85 $ et une pièce à 160 $ ​​dans les tailles XS à XL; la deuxième goutte avec des silhouettes et des coloris supplémentaires est prévue pour une sortie en juin. De plus, la marque a noté que la capsule sera plus tard disponible pour acheter sur Revolve.