Aroldis Chapman était sur le point de le gâcher ; Wandy Peralta l’a sauvé

Le gars cubain Chapman d’Aroldis a failli gâcher un autre match pour le Yankees de New York; heureusement, le dominicain Wandy Peralta l’a sauvé.

Au cours du dernier match de la série entre les Yankees Pour New York et les Braves d’Atlanta, Booone a appelé son plus proche pour mettre le verrou, cependant, il n’a pas pu le faire.

Chapman a obtenu le premier retrait normal, mais il a ensuite reçu un coup sûr d’Adam Duvall, a retiré Guillermo Heredia sur des prises et n’a eu qu’un coureur sur les buts avec deux retraits. C’est à ce moment-là qu’il a fait marcher Ehire Adrianza, a abandonné un coup sûr d’Ozzie Albies, puis a fait marcher Jorge Soler et le coureur de troisième ordre a marqué.

Wandy Peralta est allé à la rescousse Chapman d’Aroldis, recevant les buts chargés de deux retraits et Freddie Freeman au bâton, que le dominicain a retiré d’une volée profonde au gant de Joey Gallo au champ gauche.

Très bonne démonstration défensive de Joey Gallo avec une ligne de Freddie Freeman et des Yankees Winnnnnn Certains de mes amis dormiront paisiblement aujourd’hui #SquadUp pic.twitter.com/EzMIyQFPB4 – Domingo Tavárez (@domingotavarez_) 25 août 2021

Ce n’est un secret pour personne que cela a été la pire saison de Chapman d’Aroldis dans la MLBLeur nombre n’est pas le même, quelques blessures et, en plus, la pression que cela met n’est pas facile du tout.