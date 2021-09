Aroldis Chapman gâche à nouveau un autre match des Yankees

Le plus proche Chapman d’Aroldis gâche à nouveau un autre match pour les Yankees de New York, qui ont réussi à égaliser le match en huitième manche avec un circuit de Joey Gallo.

Le jardinier Joey Gallo du Yankees de New York frappé un circuit de deux points pour égaliser le score contre les Orioles de Baltimore; il est sorti d’une terrible crise qu’il traversait dans le MLB 2021.

L’offensive de Gallo n’a pas été la meilleure depuis qu’il a rejoint les Yankees de New York, mais trois des six circuits qu’il a réalisés dans un uniforme rayé ont égalé le match pour son équipe.

Joey gallo elle a eu une séquence de 17-0 dans la surface du frappeur, cependant, DJ Lemahieu a ouvert avec un coup sûr, c’est alors que Gallo est venu et l’a envoyée au champ droit pour porter le match à 3-3.

Joey Gallo. C’est tout. C’est le Tweet. 💣 # Nous sommesPrêts | @ JoeyGallo24 pic.twitter.com/6mFf9hKW7r – Yankees Baseball (@Yankees_Beisbol) 4 septembre 2021

Il y avait déjà des huées dans le Yankees de New York chaque fois que Gallo a raté un tour au bâton, il frappe en dessous de 200 dans son nouvel uniforme.

Cependant, Aroldis Chapman a lancé en neuvième manche, accordant un point, 1 coup sûr, 1 but sur balles et un retrait au bâton. Les Orioles ont pris une avance d’un point sur les Yankees de New York. En neuvième manche, Brett Gardner, Gary Sanchez et Gleyber Torres n’ont rien pu faire pour l’égaler.

Aaron Boone a parlé de Chapman dans la presse après le match où il a dit que le premier retrait au bâton de Chapman au premier frappeur faisait mal, car c’était aussi un lancer sauvage et cela ne l’a pas aidé, c’est le point qu’il a marqué.

“Je pensais que la manche s’était bien terminée, ce qui était bon à voir … De toute évidence, le retrait au bâton pour commencer la manche avec le lancer sauvage a fait mal.”