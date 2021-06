Arón Canet et Albert Arenas « font leurs débuts » au Sachsenring

in

16/06/2021 à 11:51 CEST

.

Les Espagnoles Aron Canet Oui Albert Arenas, collègues de l’équipe de Jorge Martínez “Aspar” dans la catégorie Moto2, ils feront leurs débuts ce week-end sur le circuit allemand du Sachsenring dans la catégorie Moto2.

“Le Sachsenring est un nouveau circuit pour moi dans la catégorie intermédiaire, puisqu’en 2020 nous n’y participerons pas”, se souvient-il. Canet, qui explique que “c’est une piste compliquée, avec de nombreux virages à gauche, dans laquelle j’étais troisième en 2019”.

“Maintenant, j’espère pouvoir reprendre les bonnes sensations que nous avions à Barcelone il y a deux semaines et passer du moins au plus pendant le week-end”, déclare-t-il dans le communiqué de l’équipe Aspar.

Afin de Albert Arenas “L’objectif continue d’être de suivre la ligne de travail commencée à Montmeló et qui nous a permis d’avancer, même si c’était étape par étape.”

MotoGP sur DAZN disponible en direct et à la demande. Abonnez-vous et commencez votre mois gratuitement

“En Allemagne, nous n’avons pas couru l’année dernière, c’est un circuit que j’aime bien et pendant ces jours, je me suis entraîné sur des ‘flat track’, qui sont des virages à gauche, donc j’arrive motivé et énergique”, dit-il. Sables.