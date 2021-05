Aron Canet prend le meilleur temps en essais libres

14/05/2021

Act. À 11h54 CEST

Les pilotes de Moto2 Au Mans, ils ont trouvé les conditions de piste un peu meilleures que celles du MotoGP, bien qu’il y ait encore des zones avec de l’eau sur la piste française, les pilotes ont pu sortir avec des pneus secs. Dites Giannantonio a dominé la majeure partie de la session jusqu’à ce que Canne AronIl a réussi le meilleur temps dans les dernières minutes des essais libres, établissant un 1: 37,53 sur un circuit où il a été gravement blessé l’an dernier.

Stefano Mandi Oui Sam Lowes Ils ont suivi de près Canet, terminant deuxième et troisième lors de ces premières séances d’essais libres vendredi. Augusto Fernandez a été 5e et Xavi Vierge 6e. L’amélioration des conditions de piste a été perceptible lors de cette session.En MotoGP, le meilleur temps réalisé par Miller a été de 1: 38,007 tandis qu’en Moto2, ils ont pu rouler dans des temps plus bas atteignant 1:37.