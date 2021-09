Arosa et Ud Llanera ne trouvent pas le but et se partagent les points (0-0)

19/09/2021 à 21:06 CEST

Les Arosa et le Llanera à égalité à zéro lors de la rencontre qui s’est tenue ce dimanche dans le Municipale A Lomba. Les Arosa Il est arrivé à la rencontre le moral renforcé après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition. Le plus récent était contre Marino Luanco loin de chez soi (0-2) et l’autre devant Arenteiro dans son fief (1-0). Du côté de l’équipe visiteuse, le Vous Llanera a récolté une égalité à un contre le Vrais Avilés, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition. Après le match, l’équipe Vilagarcian est quatrième après la fin du match, tandis que le Llanera est treizième.

En première période, aucune des équipes n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées avec le même résultat de 0-0.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur un score de 0-0.

Dans le chapitre des changements, les joueurs de la Arosa qui sont entrés dans le jeu étaient Porrua, Pedro Beda et Diz remplacement Fajardo, Luismi et Garcia, tandis que les changements dans le Llanera Ils étaient Viti, Saha, Matias, Mundaka et Berto, qui est entré pour remplacer Célès, romarique junior, Omar, Martin et Épine.

L’arbitre a sanctionné cinq joueurs d’un carton jaune. Il a montré deux cartons jaunes à Ross et Porrua, du Arosa et trois à romarique junior, Viti et Otia du Llanera.

En ce moment, le Arosa il reste sept points et le Llanera avec un côlon.

Le lendemain, l’équipe de Vilagarcian jouera à domicile contre le Ségovie de gymnastique, Pendant ce temps, il Vous Llanera cherchera la victoire dans son stade contre lui Langreo.

Fiche techniqueArosa :Manu Táboas, Fajardo (Porrúa, min.59), Fontan, Cotilla, Campillo, Martín, García (Diz, min.83), Mon, Ross, Luismi (Pedro Beda, min.83) et Luis NuñoVous Llanera :Miguel, Otia, Tall, Marcos, Crespo, Didier De La Cruz, Espinar (Berto, min.87), Martín (Mundaka, min.83), Omar (Matías, min.58), Celes (Viti, min.58) et Junior Romaric (Saha, min.58)Stade:Municipale A LombaButs:0-0