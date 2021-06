Arosa jouera dans la deuxième RFEF la saison prochaine après avoir battu Somozas 2-0

in

21/06/2021 à 9h44 CEST

le Arosa battu 2-0 à Somozas dans la finale tant attendue des éliminatoires de la promotion de la troisième division qui a eu lieu ce dimanche dans le Municipale A Lomba, réalisant ainsi la promotion de la catégorie. Lors de la phase précédente du championnat, les demi-finales, l’équipe Vilagarcian a éliminé le CD Estradense; les Somozas, quant à lui, a réussi à battre le Baril de poudre.

Le match a commencé avec un visage pour l’équipe locale, qui a ouvert le score avec un but de Fontan à la minute 7. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score du Arosa, qui a augmenté le score grâce à un but de Villaverde à 27 minutes, terminant ainsi la première mi-temps avec un 2-0 à la lumière.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en deuxième période, le match s’est donc terminé sur un score de 2-0.

Fiche techniqueArosa :Álex Cobo, Cotilla, Fontan, García, Pedro Beda, Julio Rey, Mon, Ross, Javier Piay, Sidibé et VillaverdeSomozas :Marcos Souto, Carlos Riveiro, Alex Cabarcos, Garrido, Alberto Leira, Rodríguez, Toni, Luis Nuño, Albertito, Marcos et Pablo ReyStade:Municipale A LombaButs:Fontan (1-0, min. 7) et Villaverde (2-0, min. 27)