Arosa s’impose 0-2 chez Marino Luanco

09/12/2021 à 19:02 CEST

Les Arosa a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 0-2 contre lui Marino Luanco ce dimanche dans le Stade municipal de Miramar. Les Marino Luanco a affronté le match avec l’intention de récupérer son score en championnat après avoir subi une défaite 2-1 lors du match précédent contre Vrais Avilés. Du côté de l’équipe visiteuse, le Arosa il a remporté son dernier match 1-0 dans son fief dans la compétition contre le Arenteiro. Grâce à ce résultat, l’équipe de Vilagarcian est deuxième, tandis que la Marino Luanco Il est dix-huitième à la fin du match.

Le jeu a commencé d’une manière favorable pour lui Arosa, qui a créé le lumineux grâce à l’objectif de Julio Rey, concluant la première mi-temps avec le résultat de 0-1.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe de Vilagarcian, qui a augmenté son avantage avec un but de Martin à la 81e minute, mettant fin au duel sur le score de 0-2.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Marino Luanco a donné accès à Guille Pinin, Sergio Rios et Steven Prieto pour Nacho Matador, Omar et Cesser, Pendant ce temps, il Arosa a donné accès à Julio Rey et Manu Taboas pour Rober et Alex Cobo.

Avec ce résultat, le Marino Luanco reste à zéro point et le Arosa obtenir six points après avoir remporté le match.

L’équipe qui a joué le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Langreo, Pendant ce temps, il Arosa jouera contre lui Vous Llanera.

Fiche techniqueMarino Luanco :Bussman, Dailos Tejera, Adrián Trabanco, Guaya, Borja lvarez, César (Steven Prieto, min.63), Nacho Matador (Guille Pinín, min.45), Diego Díaz, Julio Delgado, Omar (Sergio Ríos, min.63) et EnfantArosa :Álex Cobo (Manu Táboas, min.34), Ross, Fontan, Cotilla, Campillo, Mon, Martín, García, Luismi, Luis Nuño et Rober (Julio Rey, min.16)Stade:Stade municipal de MiramarButs:Julio Rey (0-1, min. 43) et Martín (0-2, min. 81)