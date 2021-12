Arrestation au château de Windsor: les lois sur les arbalètes pourraient être durcies

Le ministère de l’Intérieur a déclaré qu’il cherchait à « renforcer les contrôles » sur les arbalètes (Photo : REX / Shutterstock / .)

Un examen des règles relatives à la possession d’arbalètes a été ordonné par le ministre de l’Intérieur à la suite d’un incident au château de Windsor le jour de Noël.

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré que le département cherchait à « renforcer les contrôles » sur les armes.

« Les arbalètes sont soumises à des contrôles et une législation est en place pour traiter ceux qui les utilisent comme une arme », ont-ils déclaré.

«À la demande du ministre de l’Intérieur, nous examinons des options pour renforcer les contrôles sur les arbalètes. Le travail à ce sujet s’est poursuivi tout au long de l’année, et nous maintenons toutes les lois pertinentes à l’étude pour maintenir la sécurité publique.

Les commentaires interviennent après que Jaswant Singh Chail, de Southampton, a été arrêté dans l’enceinte du château de Berkshire le 25 décembre.

La police a été dépêchée sur les lieux vers 8h30 après que le suspect est accusé d’avoir utilisé une échelle de corde pour escalader une clôture métallique alors qu’il était armé d’une arbalète.

Le jeune de 19 ans a été détenu en vertu de la loi sur la santé mentale après avoir été arrêté pour suspicion d’infraction ou d’intrusion dans un site protégé et de possession d’une arme offensive.

Son père, Jasbir Singh Chail, 57 ans, a déclaré plus tôt: » Quelque chose a horriblement mal tourné avec notre fils et nous essayons de comprendre quoi.

Jaswant Singh Chail a été détenu dans l’enceinte du palais le jour de Noël (Photo : MailOnline)



Comment les événements se seraient déroulés le jour de Noël (Photo: Metro.co.uk)

«Nous n’avons pas eu l’occasion de lui parler, mais nous essayons de lui apporter l’aide dont il a besoin.

« De notre point de vue, nous traversons une période difficile. Nous essayons de résoudre ce problème et ce n’est pas facile.

Des séquences vidéo sont également apparues sur le réseau de médias sociaux Snapchat montrant un homme armé d’une arbalète et portant un masque et un sweat à capuche noir.

La personne s’est adressée à la caméra avec une voix déformée, disant qu’elle voulait » assassiner la reine » dans une mission de » vengeance » pour le massacre d’Amritsar, connu sous le nom de massacre de Jallianwala Bagh, en 1919.

La police métropolitaine a déclaré que les agents continuaient d’enquêter sur la vidéo et sur ce qui s’était passé.

Il est actuellement interdit à toute personne de moins de 18 ans d’acheter ou de posséder une arbalète et de vendre une arbalète à une personne de moins de 18 ans.

Des policiers armés montent la garde à la porte Henry VIII du château de Windsor (Photo: REX / Shutterstock)



La police a été précipitée au château de Windsor le 25 décembre après que le suspect aurait utilisé une échelle de corde pour escalader une clôture métallique alors qu’il était armé d’une arbalète (Photo: REX / Shutterstock)



Il y a eu des appels pour resserrer les lois concernant la propriété d’arbalètes (Photo: REX / Shutterstock)

Ils peuvent être considérés comme des armes offensives et ne peuvent être transportés dans un lieu public sans autorisation légale ou excuse raisonnable.

Les responsables ont été invités à » incorporer toutes les leçons » de l’incident dans un examen des lois sur les arbalètes qui a été ordonné plus tôt cette année, a rapporté le Daily Telegraph.

Des appels à des réglementations plus strictes concernant les arbalètes sont intervenus après la mort de Shane Gilmer, 30 ans, en avril de cette année et son enquête qui a suivi.

Le voisin Anthony Lawrence a fait irruption dans la maison de M. Gilmer en janvier 2018 et lui a tiré dessus ainsi que sa partenaire Laura Sugden, qui a survécu à l’attaque.

Le coroner, le professeur Paul Marks, a soumis un rapport à Priti Patel en mai, qui indiquait qu’il craignait qu’il n’y ait « aucun contrôle continu, enregistrement ou exigence de licence pour [crossbows]’, contrairement aux armes à feu.

Plus : Police métropolitaine



Pour cette raison, a-t-il déclaré, » la police n’a aucune trace de qui possède des arbalètes, comment elles sont stockées [or] le nombre qui sont en circulation ».

Le coroner a appelé à une révision de la loi sur les arbalètes de 1987 et de la loi sur les armes offensives de 2019, « dans le but de réglementer la vente et la possession de ces armes mortelles ».

L’ancien garde du corps de la princesse Diana a également averti que » la sécurité de la reine était clairement menacée » à la suite de ce qui s’était passé.

« On a souvent pensé que Windsor était particulièrement à risque pour les intrus en raison de la composition du domaine et la gravité de cet événement devrait vraiment déclencher une sonnette d’alarme », a déclaré Ken Wharfe au Mirror.

