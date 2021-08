Monero (XMR)

Arrestation du développeur principal de Monero sans caution et extradition en raison d’un «malentendu» sur les dates d’audience

Le mandat concernait Riccardo Spagni qui avait fraudé Cape Cookies pour environ 100 000 $ à partir de 2011, mais il ne s’est pas présenté à son procès. Le tribunal américain a ordonné de le détenir sans caution “parce qu’il présente un risque de fuite et constitue un danger potentiel pour la communauté”.

Le développeur principal de Monero (XMR), axé sur la confidentialité, Riccardo Spagni, a déclaré que son arrestation n’était pas liée à la crypto-monnaie, mais plutôt à un cas de malentendu sur les dates d’audience.

“Malheureusement, en raison d’un malentendu concernant la fixation des dates d’audience dans une affaire ancienne, que j’essaie continuellement de résoudre depuis 2011, j’ai été condamné pour outrage au tribunal et en attente d’extradition”, a déclaré Spagni dans un communiqué. comme l’a dit l’experte en blockchain Saskia Spagni.

« J’espère résoudre ce malentendu d’ici peu. En attendant, mes affaires se poursuivront sous la direction de mes partenaires.

Dans l’ordonnance du tribunal du 20 juillet 2021, le gouvernement sud-africain a demandé l’extradition du « fugitif » Spagni.

« Le gouvernement d’Afrique du Sud demande l’arrestation provisoire de Spagni en vue de son extradition pour être jugé pour fraude », lit-on dans l’ordonnance du tribunal.

Le mandat a été émis sur le fait que Spagni a fraudé Cape Cookies pour 1 453 561 rands sud-africains, soit environ 99 185 $. L’infraction est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à vingt ans d’emprisonnement, dit-il.

Spagni a été employé par Cape Cookies d’octobre 2009 à juin 2011 en tant que responsable informatique, et l’emploi a été résilié d’un commun accord. Conformément à l’ordonnance du tribunal, Spagni a utilisé de fausses informations, des prix gonflés pour les biens et services pour fabriquer des factures.

Il a ensuite été inculpé par le tribunal régional de Western Cape, au Cap, pour fraude et autres chefs d’accusation. Mais il a plaidé non coupable des charges retenues contre lui et le procès contre lui a commencé au cours duquel des preuves ont été présentées contre lui, mais Spagni n’a pas comparu devant le tribunal.

Après que l’enquête sur son sort ait révélé qu’il avait fui l’Afrique du Sud, le tribunal de première instance a émis un mandat d’arrêt à son encontre le 19 avril 2021.

Maintenant, le tribunal de district des États-Unis pour le district intermédiaire du Tennessee a ordonné de détenir Spagni sans caution « parce qu’il présente un risque de fuite et constitue un danger potentiel (préjudice pécuniaire ou économique) pour la communauté ».

L’ordonnance du tribunal mentionnait également que Spagni était le principal mainteneur de Monero, décrit comme un projet de crypto-monnaie qui vise à brouiller le lien entre les transactions et qui aurait également d’importants actifs de crypto-monnaie d’une valeur d’environ 800 000 $ combinés à une montre qui lui permettrait de fuir. .

La crypto-monnaie open source et axée sur la confidentialité a été lancée en 2014, et au moment de la rédaction, XMR se négociait à 230,11 $.

