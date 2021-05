Arrestation en paix: la sauvegarde du droit de vivre des personnes devrait être la seule priorité du gouvernement

Après l’apothéose des élections au Bengale occidental et le verdict qui a suivi, un effort cohérent pour freiner la propagation de ce virus mortel est attendu de la part des dirigeants. (PTI)

Par Adarsh ​​Sharma

Un total de 11 90 867 cas Covid, 13 773 électeurs qui ne pourraient plus jamais voter et respirer à nouveau, 19 006 nouveaux cas Covid en un jour et 4 députés arrêtés lisent les derniers chiffres du Bengale occidental. Avec Corona envahissant les territoires urbains et ruraux et le seul indice rural, à savoir, le nombre de morts, remplaçant le graphique urbain, le moment et l’intention derrière l’action judiciaire contre les députés du parti au pouvoir étaient tenus de soulever des questions et des troubles au sein des cadres du parti. .

Après l’apothéose des élections au Bengale occidental et le verdict qui a suivi, un effort cohérent pour freiner la propagation de ce virus mortel est attendu de la part des dirigeants. Bien que l’écrasante «majorité» n’accorde à personne une immunité absolue contre la primauté du droit, elle augmente sûrement les responsabilités des élus tant au niveau central qu’au niveau de l’État. De la garantie de la disponibilité des vaccins à la campagne de vaccination elle-même, de la mise en place de plus en plus d’arrangements de fortune dans les zones rurales au renforcement de ceux existants dans les zones urbaines, tous les efforts doivent se synchroniser pour réduire le nombre de pandémies. Le fait même que notre janta soit trop insensible à toutes les mélodies de précaution et aux avertissements statuaires complètent encore la cause de l’inquiétude et la rend onéreuse.

L’opération de piqûre de Narada menée en 2014 et rendue publique plus tard en 2016, avant les élections à l’Assemblée, a montré que près d’une douzaine de hauts dirigeants et policiers du TMC acceptaient des liasses d’argent pour avoir accordé des faveurs à une société fictive, Impex Consultancy. Les principaux dirigeants du TMC, dont Mukund Roy, Shubhendu Adhikari (tous deux sont maintenant avec le BJP et M. Adhikari est le chef de l’opposition à l’assemblée), Firhad Hakim, Saugata Roy, Sovan Chatterjee et Madan Mitra ont été filmés en train d’accepter de l’argent d’un journaliste, se faisant passer pour un homme d’affaires. , prétendument dans la réciprocité de certaines faveurs politiques.

Les arrestations sélectives présumées de MM. Hakim, Roy, Chatterjee et Mitra, qui ont provoqué une fureur politique, ont commencé à faire boule de neige avec d’autres partis régionaux, en opposition au BJP, condamnant la nature et la procédure mêmes des arrestations. M. Hakim, qui détient également le portefeuille de logements, aurait annoncé récemment une série de mesures pour lutter contre les cas de covid. De la mise en place de foyers d’isolement sûrs aux salons d’oxygène, ses efforts sur le terrain étaient appréciés par les habitants de l’État. Son arrestation pourrait choquer et entacher les mesures préventives et correctives initiées par lui puisqu’il est l’homme en charge du corps civique.

“Chunaav ke baad ye sab band hona chahiye tha saara dhyan ab corona par hona chahiye kisi ka arrestation affûter la couronne pour arrêter nahi hoga na (le drame politique aurait dû cesser après les élections, ces arrestations sont insignifiantes jusqu’à ce que nous arrêtions la couronne elle-même)” Vikas Sharma, restaurateur.

“La politique à chalta rahega lekin abhi chunaav ka ladai khatam hua abhi sirf corona se ladaai hona chahiye (la guerre électorale est finie, nous battons tous contre la couronne maintenant)”, dit Soumik Mallick, qui a réussi d’une manière ou d’une autre à obtenir un lit aux soins intensifs pour son frère. beau-frère lorsque son état s’est détérioré.

De tels sentiments ne se limitent pas aux masses générales mais sont partagés par les porte-parole de presque tous les principaux partis d’opposition à travers le pays. Avec Mamata Banerjee émergeant comme «la mascotte» du défi du BJP, le soutien de toutes les autres parties non conformes au BJP semble devenir plus fort pour elle. S’il est indéniable que les actions juridiques doivent être exécutées sans délai et qu’un interrogatoire intensif est indispensable dans les affaires impliquant des dirigeants politiques, un tir inopportun attire souvent les brioches pour son manque d’efficacité.

«Si tout est si systématique et transparent, pourquoi M. Adhikari et M. Roy ont-ils été exclus, pourquoi n’ont-ils pas été arrêtés également. La loi doit être la même pour tout le monde. Votre affinité politique ne peut pas et ne doit pas décider de votre sort », évoque Abhismita Sen, consultante en marketing de profession.

«La Cour suprême à la prison de Bolta hai mai qaidi kam karo covid se bachao lekin centre bolta hai aur bharo (alors que la Cour suprême dit de désencombrer les prisons et de libérer les prisonniers, le centre pense le contraire et se remplit de plus en plus)» commente Leena Sharma, a ménagère qui a réussi à vaincre corona récemment.

L’angoisse exprimée à travers des déclarations comme celles-ci a plus à voir avec des procédures inadéquates et un timing inopportun d’une question politiquement sensible comme celle-ci que le fond réel de l’affaire elle-même. Les arrestations ont encore une fois conduit à des événements de rassemblements de masse (lire les protestations) avec des partisans du TMC gheraoing le bureau du CBI et d’autres bureaux administratifs à l’appui de leur (s) dirigeant (s). Soutenue par des résultats de sondages exceptionnels, une telle provocation était censée élever les sentiments déjà élevés des partisans du TMC, un événement que l’État ne pouvait pas se permettre compte tenu du scénario Covid. Des vies sont en jeu et le droit très fondamental de vivre est confronté à la pandémie la plus meurtrière de notre temps, tout écart dans la gestion de cette urgence médicale pourrait encore aggraver le système déjà exigu. L’État déjà ébranlé par les conséquences des méga rassemblements électoraux et de la violence post-électorale doit intensifier son système de santé et lutter vigoureusement contre la couronne avant toute autre chose. Les résultats des élections devaient mettre un terme à cette lutte politique et la reprise d’une administration saine était prévue, mais les événements actuels suggèrent le contraire.

Si jamais la polarisation était nécessaire, c’est bien maintenant en termes de polarisation des synergies aux niveaux des états et des centres. Le système doit travailler en cohésion et donner la priorité au traitement des sujets / questions de la plus haute importance et des préoccupations graves. Protéger le droit fondamental de vivre de son peuple devrait être la priorité absolue et unique de tout gouvernement à partir de maintenant.

Que toute autre question qui pourrait être tolérée par la clémence soit arrêtée en paix!

(L’auteur est un professionnel de la publicité et du marketing avec plus de 15 ans d’expérience dans l’offre de solutions multimédias personnalisées aux marques et aux partis politiques à travers l’Inde. Les opinions exprimées sont personnelles)

