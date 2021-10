La société de production derrière le film en difficulté « Rust » arrête la production jusqu’à ce que l’enquête sur le tournage et la mort de la directrice de la photographie Halyna Hutchins soit terminée, peut confirmer Fox News.

Jeudi, l’acteur Alec Baldwin a accidentellement tiré sur deux personnes, tuant Hutchins et blessant le réalisateur de « Rust » Joel Souza lorsqu’il a déchargé une arme à feu après avoir appris qu’elle était « froide » ou déchargée, selon les déclarations sous serment.

Le film western était tourné au Bonanza Creek Ranch près de Santa Fe, au Nouveau-Mexique et actuellement, le département du shérif de Santa Fe enquête sur l’incident.

La société de production a également confirmé qu’elle « procéderait à un examen interne de nos procédures pendant l’arrêt de la production » et fournirait des services de santé mentale aux acteurs et à l’équipe à la lumière de la tragédie.

TIR ALEC BALDWIN « RUST » : LE MANDAT DE RECHERCHE DÉCRIT LES MOMENTS APRÈS LA DÉCHARGE : MISES À JOUR EN DIRECT

« La sécurité de nos acteurs et de notre équipe est la priorité absolue de Rust Productions et de toutes les personnes associées à la société. Bien que nous n’ayons été informés d’aucune plainte officielle concernant la sécurité des armes ou des accessoires sur le plateau, nous procéderons à un examen interne de nos procédures pendant que la production est arrêtée. Nous continuerons de coopérer avec les autorités de Santa Fe dans leur enquête et d’offrir des services de santé mentale aux acteurs et à l’équipe pendant cette période tragique », ont déclaré les producteurs dans un communiqué obtenu par Fox News.

L’acteur Alec Baldwin a déclaré qu’il coopérait avec la police au sujet de la fusillade sur le plateau et de la mort de la directrice de la photographie de « Rust » Halyna Hutchins. (Fred Hayes/. pour SAGindie | AP Photo/Jae C. Hong | Photo par Mark Sagliocco/. pour National Geographic)

Reid Russell, un cadreur qui travaillait sur le plateau du film ce jour-là, a noté aux détectives dans un affidavit récemment publié que Baldwin était très prudent lorsqu’il s’agissait d’utiliser des armes à feu lors du tournage avant l’incident.

LES DÉTAILS DU TIR ACCIDENTEL D’ALEC BALDWIN ÉMERGENT UNE OFFRE DE REGARD SUR LES MOMENTS FINAUX DE HALYNA HUTCHINS

Selon l’affidavit du mandat, qui a été obtenu par Fox News, Russell a en fait félicité l’acteur de 63 ans pour sa conduite lors d’une scène antérieure impliquant le déchargement d’une arme à feu. Il a noté que l’acteur a observé tous les protocoles de sécurité et a même fait un enregistrement supplémentaire avec l’équipage pour s’assurer que personne n’était près de lui. Plus précisément, il s’est assuré qu’un enfant qui était sur le plateau ce jour-là n’était pas près de lui lorsqu’il a déchargé l’arme.

Cette photo aérienne montre le Bonanza Creek Ranch à Santa Fe, Nouveau-Mexique, le samedi 23 octobre 2021. L’acteur Alec Baldwin a tiré avec un pistolet à hélice sur le tournage d’un western filmé au ranch le jeudi 21 octobre, tuant le directeur de la photographie, ont déclaré des responsables. (AP Photo/Jae C. Hong)

Malheureusement, le réalisateur adjoint Dave Halls aurait dit à Baldwin que l’arme avec laquelle il travaillait lorsque Hutchins a été abattu était une « arme froide », un terme utilisé lorsqu’une arme à feu avec laquelle on travaille sur un plateau n’est pas chargée de balles réelles. Malheureusement, il semble que l’arme était en fait chargée. Lorsque Baldwin a appuyé sur la gâchette tout en travaillant avec Souza et Hutchins pour préparer un tir, cela s’est produit, entraînant l’une des pires tragédies sur le plateau de mémoire récente.

Dans le mandat du bureau du shérif du comté de Santa Fe, Souza a expliqué qu’il avait entendu « ce qui ressemblait à un fouet, puis à un fort pop », et a remarqué que Hutchins, derrière qui il se tenait à l’époque, lui avait attrapé le ventre alors qu’elle trébuchait en arrière. Elle « a été aidée au sol » par d’autres membres d’équipage et Russell se souvient de Hutchins disant qu’elle ne pouvait pas sentir ses jambes.

ALEC BALDWIN A ÉTÉ TRÈS PRUDENT AVEC LES FUSILS À hélice AVANT L’ACCIDENT DE ROUILLE, SELON L’OPÉRATEUR DE LA CAMÉRA

Hutchins a été immédiatement soignée par des médecins sur place et a ensuite été transportée par avion à l’hôpital de l’Université du Nouveau-Mexique à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, où elle a finalement été déclarée décédée. Souza, qui a également été blessé dans l’incident, a été transporté en ambulance à l’hôpital Christus St. Vincent de Santa Fe où il a été soigné pour une blessure près de l’épaule droite. Il est depuis sorti de l’hôpital.

La directrice de la photographie Halyna Hutchins (à gauche) a été tuée dans l’incident tandis que le réalisateur Joel Souza (à droite) a été blessé. Il a depuis quitté l’hôpital. (Photo de Fred Hayes/. pour SAGindie | Jim Weber/Santa Fe New Mexican | Photo de Jim Spellman/.)

Souza a déclaré que trois personnes manipulaient l’arme pour la scène. L’armurier Hanna Gutierrez Reed aurait manipulé des pistolets à hélice laissés sur un chariot à l’extérieur de la structure dans laquelle ils tiraient en raison de restrictions sur les coronavirus.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Souza a déclaré dans le mandat que les acteurs et l’équipe avaient préparé la scène avant le déjeuner, puis avaient pris leur repas loin du lieu de tournage vers 12h30. Cependant, il a précisé que les armes à feu sont censées être vérifiées par l’armurier suivi par l’assistant réalisateur avant de les remettre à l’acteur. Il a dit qu’il n’était pas sûr que les gens soient contrôlés à la recherche de balles réelles sur eux, mais a déclaré que les balles réelles n’auraient pas dû se trouver à proximité de la scène.

Tyler McCarthy de Fox News a contribué à ce rapport.