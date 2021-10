Arrêt de travail de la Ligue majeure de baseball presque certain le 2 décembre

Le neuvième arrêt de travail du baseball et le premier en 26 ans semble presque certain de commencer le 2 décembre, gelant le marché des agents libres et menaçant le début de l’entraînement de printemps en février.

Des négociations ont lieu depuis le printemps dernier, et chaque partie pense que l’autre n’a pas fait de propositions qui conduiront à un accord remplaçant le contrat de cinq ans qui expire à 23 h 59 HNE le 1er décembre.

Le système fiscal de luxe qui a commencé avec la saison 2003 prend fin avec l’expiration du contrat de travail, à l’exception de l’achèvement de la comptabilité et des paiements pour l’année fiscale 2021. L’incertitude au cours de la saison 2022 fera probablement que les clubs dépensiers retarderont la conclusion d’accords de joueurs plus coûteux.

Les agents libres peuvent commencer à signer avec n’importe quelle équipe le sixième jour suivant les World Series, et le groupe de cette année comprend Carlos Correa, Corey Seager, Freddie Freeman, Trevor Story, Max Scherzer, Marcus Semien, Kris Bryant, Anthony Rizzo, Michael Conforto et Kevin Gausman.

La MLB peut tenter un gel des signatures avec le début d’un lock-out, ou le marché pourrait s’arrêter de lui-même, encore plus prononcé que les ralentissements des intersaisons 2017-18 et 2018-19.

Le directeur général des Yankees de New York, Brian Cashman, ne connaît pas les paramètres de ce qu’il doit dépenser.

« Je n’ai pas encore eu la conversation avec quels potentiels, reconnaissant que nous avons déjà des engagements budgétaires en jeu et en fonction de la façon dont la nouvelle convention collective fonctionnera au fil du temps, espérons-le plus tôt que plus tard », a-t-il déclaré.

Les agents disent qu’ils n’ont reçu aucune directive de l’association des joueurs. Certains se sont préparés à une bousculade de deux semaines pour signer en mars prochain ou plus tard, chaque fois qu’un verrouillage prend fin.

Ce manque de rythme dans les négociations est similaire à ce qui s’est produit en 1989-90, lorsque l’accord a expiré le 31 décembre et que les propriétaires ont annoncé le 9 janvier qu’un lock-out commencerait le 15 février en l’absence d’un accord. Un accord a été conclu le 1er mars et la journée d’ouverture a été retardée d’une semaine jusqu’au 9 avril, entraînant le report et la reprogrammation de 78 matchs.

Les équipes ont proposé d’éliminer l’arbitrage salarial et de permettre aux joueurs de devenir des agents libres pendant l’intersaison après avoir atteint l’âge de 29 ans et demi plutôt que les six saisons de service dans les ligues majeures en place depuis 1976. Ils ont proposé un seuil de luxe inférieur ainsi qu’un plancher de masse salariale. Les joueurs ont refusé pendant des décennies d’envisager un plancher de masse salariale, estimant que cela conduirait à un plafond salarial.

Préoccupés par le « tank » en reconstituant les équipes et une baisse des dépenses pour la masse salariale des ligues majeures, les joueurs veulent des changements dans l’accord actuel, qui prévoit que les masses salariales soient imposées au-dessus de 210 millions de dollars (en utilisant les valeurs annuelles moyennes plus les avantages) et incluent les surtaxes qui sont entrées dans place pour 2017. La proposition de la direction prévoyait que le seuil soit abaissé à 180 millions de dollars, un autre facteur qui pourrait bloquer de nombreuses négociations d’agent libre.

Le salaire moyen des ligues majeures est passé de 4 097 122 $ en 2017 à 3 881 021 $ en 2020, avant de tenir compte du salaire au prorata causé par la pandémie, selon l’association des joueurs. Sur la base de la masse salariale du jour d’ouverture de cette année, le chiffre final pour 2021 devrait être d’environ 3,7 millions de dollars.

Le baseball a été interrompu par huit arrêts de travail de 1972 à 1995, le dernier une grève de 7 1/2 mois en 1994-95 qui a anéanti les World Series pour la première fois en 90 ans. Le sport le plus proche d’un autre arrêt était en 2002, lorsqu’un accord a été conclu le 30 août environ 3 heures et demie avant que les joueurs ne commencent à faire grève. Il s’agissait du premier accord sans interruption depuis 1969.

Des accords ont été conclus avant l’expiration le 24 octobre 2006, le 22 novembre 2011 et le 30 novembre 2016.

Alors que les négociations tournoyaient cette année, le syndicat a entamé une audience de grief devant l’arbitre Martin F. Scheinman le 27 septembre pour affirmer que le calendrier de 60 matchs de la saison 2020 touchée par la pandémie était trop court. Jeffrey L. Kessler, le co-président exécutif de Winston & Strawn, a prononcé un discours d’ouverture de quatre heures au nom du syndicat, a déclaré une personne proche de l’audience, s’adressant à l’Associated Press sous couvert d’anonymat car les parties n’ont pas commenté. sur la séance.

Kessler a refusé de commenter.