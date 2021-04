Arrêt de Tuticorin: Vedanta prévoit une nouvelle unité de cuivre de 10000 crores Rs

La société a invité les États côtiers souhaitant manifester leur intérêt à s’associer à ce projet.

Avec son usine de fusion de cuivre de 400000 tonnes par an à Tuticorin, dans le Tamil Nadu, fermée depuis mai 2018 en raison de problèmes de pollution et la Cour suprême rejetant son appel à la rouvrir, Vedanta envisage désormais de créer une nouvelle usine de 500000 tonnes par an. La société a invité les États côtiers souhaitant manifester leur intérêt à s’associer à ce projet.

Vedanta a déclaré que l’usine proposée nécessiterait environ 1000 acres de terrain à proximité du port ainsi qu’une connectivité logistique avec un convoyeur / couloir ferroviaire et routier pour gérer 5 mouvements de matériaux MTPA à la fois du côté entrant et du côté sortant. La société a déclaré que le projet impliquerait un investissement d’environ Rs 10 000 crore et fournirait des emplois directs et indirects à 10 000 personnes.

Avec la fermeture de l’usine de Tuticorin, la production de cuivre du pays a diminué de près de moitié, la transformant en importateur net. Au cours des deux premières années de la fermeture de l’usine, les importations de cuivre raffiné ont augmenté plus de trois fois pour atteindre 151 964 tonnes au cours de l’exercice 20, tandis que les exportations ont chuté de 90% à 36 959 tonnes, selon les données du ministère des Mines.

La décision du gouvernement du Tamil Nadu en mai 2018 d’ordonner la fermeture de l’usine de Tuticorin en raison d’allégations de pollution de l’environnement dans le district a été confirmée par la Haute Cour de Madras. Bien que le National Green Tribunal ait autorisé le 15 décembre 2018 Vedanta à rouvrir l’usine, la Cour suprême avait annulé son ordonnance déclarant que le tribunal vert n’avait pas compétence pour entendre un appel contre la décision du gouvernement TN.

