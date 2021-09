Arrêt des serveurs hérités de LittleBigPlanet

in

Le compte Twitter de LittleBigPlanet a publié une déclaration annonçant son intention de fermer les serveurs de LittleBigPlanet, LittleBigPlanet 2, la version PS3 de LittleBigPlanet 3 et LittleBigPlanet Vita, faisant du contenu de LittleBigPlanet 3 pour PS4 les seuls niveaux qui survivront indemne.

Pour une série de jeux consacrée au contenu généré par l’utilisation, cela ressemble un peu à manquer le point. Mais la raison invoquée pour l’arrêt est que la communauté reste en sécurité, faisant référence à la fin de ces serveurs comme “le meilleur moyen de protéger la communauté LittleBigPlanet et de garantir la sécurité de notre environnement en ligne”.

La consolidation des serveurs est plus logique si l’on considère les problèmes qui ont récemment affligé les jeux LittleBigPlanet, notamment les attaques DDoS et le harcèlement/les discours de haine. De cette façon, l’équipe de modération ne sera probablement pas aussi étirée. Et étant donné que le public de LittleBigPlanet est composé de personnes de tous âges, il est logique que la modération soit une priorité élevée pour l’équipe.

Le contenu solo et coopératif hors ligne sera toujours jouable sur les versions concernées. Et il est important de noter que tout le contenu de LittleBigPlanet est toujours accessible à partir de la version PS4 de 3. Pourtant, c’est une déception que les jeux pour lesquels les gens ont payé auront vidé les fonctionnalités en ligne à l’avenir, une victime de notre avenir numérique. Il y a quelque chose à dire sur la perte de contenu numérique du point de vue de la préservation, mais au moins l’équipe s’engage à conserver tout ce qu’elle peut dans la version actuelle.

LittleBigPlanet 3 est maintenant disponible sur PS4.