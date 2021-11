Niantic a connu un succès majeur avec le jeu de réalité augmentée Pokémon Go, un titre qui compte toujours une base de fans fidèle, mais malheureusement, son jeu sur le thème de Harry Potter n’a pas aussi bien fonctionné. En conséquence, Harry Potter: Wizards Unite va être fermé le 31 janvier 2022.



Introduit pour la première fois en juin 2019, Harry Potter: Wizards Unite permet aux joueurs de rejoindre le groupe de travail sur le statut du secret pour explorer les lieux du monde sorcier dans le monde réel, à l’instar de Pokémon Go.

Les joueurs doivent se rendre dans des lieux emblématiques du monde réel pour traquer des artefacts magiques, des créatures et des ennemis à combattre et à monter de niveau. Le jeu utilise la réalité augmentée pour projeter des portails et d’autres objets sur des paysages réels, et des éléments coopératifs en temps réel sont impliqués.



Le jeu sera supprimé de l’App Store le 6 décembre 2021, date à laquelle les achats dans le jeu seront également désactivés. Comme dernier hourra, à partir du 2 novembre, plusieurs changements seront mis en œuvre pour rendre le gameplay plus amusant.

Les missions quotidiennes offriront des récompenses accrues, le temps de préparation des potions sera réduit de moitié, le plafond quotidien d’envoi et d’ouverture de cadeaux sera supprimé et divers objets et ingrédients apparaîtront plus fréquemment sur la carte.

Novembre et décembre verront également le lancement de plusieurs événements impliquant Dolores Umbridge, Lucius Malfoy, Bellatrix LeStrange et Voldemort, ainsi qu’un événement de vacances. Le jeu se terminera et la Calamity prendra fin avant que l’application ne soit définitivement fermée.

Les joueurs qui ont investi de l’argent dans le jeu ne pourront pas obtenir de remboursement, mais ils pourront dépenser leurs soldes restants et utiliser leurs objets avant la date de fin janvier.