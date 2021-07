Arrêt du moratoire sur les permis pétroliers et gaziers ⋆ 10z viral

Pumpjacks dans un champ pétrolifère à Midland, au Texas. (Nick Oxford/.)

Un procès a mis fin à une politique qui aurait coûté au Nouveau-Mexique plus d’un milliard de dollars de revenus d’ici 2022.

Le 15 juin 2021, le juge du tribunal de district américain Terry Doughty a émis une injonction préliminaire mettant fin au moratoire de l’administration Biden sur les nouveaux permis pétroliers et gaziers sur les terres fédérales et dans les zones offshore sous contrôle fédéral dans le golfe du Mexique. La poursuite a été déposée par 14 États qui allaient perdre un important développement pétrolier et gazier si le moratoire restait en place indéfiniment.

Ironiquement, de tous les États touchés par le moratoire de Biden, le Nouveau-Mexique de plus en plus bleu foncé avait le plus à perdre. Selon une analyse de l’American Petroleum Institute, le Nouveau-Mexique devrait perdre plus de 62 000 emplois et 1,1 milliard de dollars de revenus du moratoire d’ici 2022. Se classant troisième parmi tous les États producteurs de pétrole et leader dans la production de gaz naturel, Le Nouveau-Mexique aurait perdu près de la moitié de la production totale dans les deux pays si le moratoire était en vigueur.

Le Wyoming, l’État suivant le plus touché, aurait perdu un peu plus de la moitié des revenus (641 millions de dollars) que le Nouveau-Mexique. Et, avec un budget annuel du fonds général de 7,4 milliards de dollars, c’est beaucoup de revenus à compenser pour le Nouveau-Mexique. Malheureusement, dans ce monde d’États « rouges » et « bleus », l’intérêt personnel n’a pas suffi à convaincre le procureur général du Nouveau-Mexique, Hector Balderas, de se joindre au procès.

Donc, non grâce à l’un de nos propres élus (ou à l’ancienne membre du Congrès du Nouveau-Mexique, maintenant secrétaire à l’Intérieur, Deb Haaland), le Nouveau-Mexique vient probablement d’esquiver un poignard visant directement le cœur de l’économie de l’État. Mieux encore, une combinaison de forces du marché et de découvertes géologiques signifie que les industries pétrolières et gazières du Nouveau-Mexique (comme celles des États-Unis) pourraient se diriger vers une ère de prospérité sans précédent, si les forces politiques déployées contre elles peuvent être tenues en échec.

Avant la pandémie de COVID-19, la production de pétrole dans le bassin permien du Nouveau-Mexique (qu’il partage avec le Texas) avait augmenté rapidement. Pas plus tard qu’en 2010, le Nouveau-Mexique était le septième État producteur de pétrole du pays avec 65 millions de barils par an. En 2020 (malgré la pandémie), la production annuelle était passée à 379 millions de barils.

Maintenant, il semble que le Nouveau-Mexique soit sur le point de dépasser le Dakota du Nord pour devenir le deuxième producteur de pétrole brut du pays. Les données de mars 2021 (les plus récentes disponibles) de l’Energy Information Administration montrent que le Nouveau-Mexique produit 1,16 million de barils de pétrole par jour, contre 1,11 million dans le Dakota du Nord.

Comme dans la plupart des cas du Nouveau-Mexique après 2010, la croissance continue de l’État est alimentée par de nouvelles découvertes accessibles grâce aux nouvelles technologies, notamment la « fracturation hydraulique ». De plus, comme le bassin permien produit déjà de grandes quantités de pétrole et de gaz naturel depuis des décennies, l’infrastructure pour accéder et déplacer le produit est déjà en place.

Comme si tous ces facteurs convergents agissant en faveur de l’industrie pétrolière et gazière du Nouveau-Mexique n’étaient pas suffisants, alors que les automobilistes ne sont peut-être pas ravis, les prix à la pompe montrent clairement que l’industrie se porte plutôt bien à la suite de COVID-19. Si les analystes de Bank of America ont raison, le boom ne fait que commencer. Ils prédisent que d’ici 2022, les prix du pétrole brut pourraient atteindre 100 $ le gallon. Cela signifie encore plus d’emplois et de recettes fiscales au Nouveau-Mexique, et cela signifie une énergie fiable (sinon nécessairement bon marché) pour les Américains.

Ironiquement, malgré toutes ces bonnes nouvelles économiques pour l’État, l’histoire du gouvernement du Nouveau-Mexique par les démocrates de gauche l’a laissé en assez mauvais état, en grande partie grâce aux blocages intenses imposés pendant la pandémie. Le pétrole et le gaz et l’argent qu’ils rapportent peuvent aider, mais si les dirigeants politiques de l’État ne parviennent pas à mieux gérer le boom, la prochaine crise pourrait être plus difficile à gérer.

Selon les données du Bureau of Labor Statistics pour mai, le taux de chômage du Nouveau-Mexique est le deuxième plus élevé du pays à 8 %. Pire encore, en raison de la piètre performance de l’État dans divers classements en matière d’éducation, d’économie et de criminalité, le Nouveau-Mexique a récemment été classé comme le pire État des États-Unis où vivre. D’accord avec les données ou non, le pays de l’enchantement a des problèmes profonds et sérieux à résoudre.

Et, alors que la plupart des problèmes sont facilités avec de l’argent plutôt que sans, un système dans lequel les politiciens ont beaucoup de ressources à dépenser indépendamment du succès ou de l’échec de leurs politiques économiques n’est pas un bon système. En fait, c’est un système qui a alimenté un gouvernement terrible dans des endroits comme l’Arabie saoudite et le Venezuela (pour ne citer que deux pétro-États mal gouvernés).

Les choses seront-elles différentes cette fois pour le pauvre Nouveau-Mexique ? La situation politique et économique est extrêmement volatile, et c’est difficile à dire. Avec les largesses énergétiques qui affluent, la Terre d’Enchantement pourrait enfin ajouter une économie forte à son nom. La volonté politique a toujours été l’ingrédient manquant.

Paul Gessing est président de la Fondation Rio Grande du Nouveau-Mexique.