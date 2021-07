Arrêt historique qui pourrait servir à réduire le montant des amendes pour les radars DGT | Moteur

Cette condamnation remportée par la DGT, pourrait provoquer un effet domino dans lequel de nombreux conducteurs sanctionnés pour excès de vitesse pourraient faire appel de leurs amendes.

La sanction la plus courante qui est généralement imposée sur nos routes tout au long de l’année c’est des billets de vitesse, des amendes pouvant aller de 100 € et sans perte de points du permis de conduire, jusqu’à 600 € et le retrait de six points du permis, selon la vitesse du véhicule et sur quelle autoroute il a été chassé.

Et pourtant, selon European Motorist Associates (AEA), l’an dernier, près de 2,5 millions d’amendes ont été infligées. Ces types de pénalités pour dépassement de la limite de vitesse sont traqués par les radars, mobiles ou fixes, qui sont disséminés sur nos routes, et peut-être que certaines des amendes que vous avez reçues pour excès de vitesse n’étaient pas tout à fait exactes.

Maintenant, une décision historique a été rendue qui pourrait encourager de nombreux conducteurs à porter leurs sanctions pour excès de vitesse devant les tribunaux pour tenter de récupérer les points de leur permis de conduire ou de payer des amendes moins élevées.

L’application My DGT vous offre divers avantages. La principale est que vous ayez la possibilité de porter votre permis de conduire avec la même validité que votre permis physique sur votre mobile.

Comme le constate Elespañol, un conducteur a été condamné à une amende pour avoir conduit à 152 km/h sur l’autoroute A-52 km 257,5 dans la province d’Ourense, une amende effective après avoir dépassé la limite de 120 km/h entraînant une amende de 500 € et la perte de deux points de permis de conduire.

Le conducteur a décidé de saisir la justice de la DGT, affirmant à son avocat qu’il y avait un manquement à la marge d’erreur, marge d’erreur que tous les radars ont par défaut et qu’il semble qu’elle n’ait pas été appliquée correctement dans ce cas.

Selon la décision, lorsque le propriétaire du véhicule conduisait sur l’autoroute où il a été condamné à une amende, le radar n’a pas appliqué correctement les marges d’erreur, considérant la photographie prise comme insuffisante pour la sanction. Le propriétaire a affirmé qu’il est impossible que le véhicule roule parallèlement au radar afin qu’il puisse appliquer correctement la marge d’erreur sans faute.

Les radars font déjà partie des routes espagnoles, les conducteurs se sont habitués à vivre avec eux malgré la sensation désagréable d’une amende. Cependant, beaucoup ne sont pas vraiment conscients de tout ce dont ces appareils sont capables.

Si la marge d’erreur correspondante ne s’applique pas, l’intéressé peut se prévaloir de la soi-disant ordonnance du droit de la défense. Ainsi avec cela, le pilote sanctionné a montré que les radars n’avaient pas toujours cette bonne marge d’erreur, remportant la sentence à la DGT et réduisant son amende à seulement 100 € et sans perte de points.

A noter que les radars DGT ont une marge d’erreur de 7 km/h lorsque la limitation de vitesse établie est de 100 km/h ou moins, faisant varier ce système de mesure selon qu’il circule sur autoroute ou sur autoroute.