Arrêt lent Bottas causé par un pistolet à roue mal placé

Le directeur technique de Mercedes, James Allison, a expliqué la cause de l’arrêt au stand lent de Valtteri Bottas lors du Grand Prix de Bahreïn qui a ouvert la saison de Formule 1 2021.

Le deuxième arrêt de 10,9 secondes a sorti le pilote finlandais de la bataille à l’avant, bien qu’il ait pu à nouveau battre les stands afin de réclamer un point supplémentaire pour le tour le plus rapide de la course en plus de sa troisième place.

Bottas a pris du retard sur Charles Leclerc lors du premier relais de la course, créant un écart entre lui et les deux avant de Max Verstappen et Lewis Hamilton, mais a montré un excellent rythme lors de son deuxième relais, uniquement pour l’arrêt au stand lent pour réduire ses chances de quoi que ce soit. mieux qu’une seconde.

Corrigeant l’erreur, Allison a déclaré que Bottas n’était pas en faute et a révélé qu’un pistolet à roue égaré était la cause profonde du problème.

«Lorsque la voiture est entrée dans la boîte aux stands, Valtteri est entrée très proprement, a positionné la voiture proprement et bien, ce qui est toujours une aide pour l’équipe au stand», a-t-il déclaré à la chaîne YouTube de Mercedes.

«Mais malheureusement, l’un des hommes armés est monté sur la roue, a commencé à désengager l’écrou, a desserré l’écrou, puis a commencé à retirer le pistolet à roue juste un peu trop tôt avant que l’écrou ne se détache de son fil, et parce qu’il était encore offrant une certaine résistance à ce moment-là, alors qu’il retirait le pistolet à roue, la douille du pistolet à roue a commencé à se désengager de l’écrou, puis a commencé à tourner.

«Nous appelons cela l’usinage de l’écrou car il commence à s’écailler sur les bords de l’écrou et à détruire l’écrou, un peu comme lorsque vous utilisez un tournevis et que vous ne l’avez pas aligné correctement, et vous commencez à en quelque sorte endommager la fente du tournevis.

«Alors, alors qu’il s’éloignait, le pistolet s’est usiné au niveau de l’écrou et il ne s’est pas vraiment détaché de ses supports.

«Il est revenu pour s’en occuper, mais l’arme reconnaît, ou est conçue pour reconnaître, quand elle a fait une action de ‘gunning-off’ et elle fait automatiquement la navette de l’arme pour qu’elle soit alors en mode ‘refaire’.

«Et donc, quand il est retourné pour terminer le travail de retirer l’écrou de roue, le pistolet est maintenant en mode ‘refaire’ et au lieu de défaire l’écrou, il le fait à nouveau et le type de suivi suivant- en cas de désordre, c’est ce qui provoque quelque chose qui est normalement un bel arrêt au stand de deux secondes, le fait ensuite s’effondrer en quelque chose qui hémorragie le temps au tour et les secondes dans la voie des stands.

« Mais tout cela a été causé par ce premier égarement du pistolet de roue, l’usinage de l’écrou lorsque le pistolet de roue s’est détaché. »