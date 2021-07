Arrêt perdu pour les Dodgers, juste de Kenley Jansen ?

Parfois, le baseball élimine injustement les joueurs. Parfois, le but est de tester votre capacité de rebond. Kenley Jansen, plus près du Dodgers depuis plus d’une décennie, il cherche actuellement une issue à la crise.

Ses trois dernières sorties, une contre les Rocheuses et deux contre les Giants de San Francisco, se sont soldées par des occasions sauvées. Le mois de juillet a été l’un des pires de sa carrière, mais comme l’année (et surtout juin) avait été super satisfaisante, espérons que le rebond le ramènera.

Et parfois son mauvais résultat a une double lecture ou un fond que le score officiel ne peut pas reprendre. Imaginez que vous lancez pour 4 retraits à la neuvième manche avant qu’un point ne soit marqué et que vous vous retrouviez avec seulement deux sur le plateau et le jeu perdu.

Je m’explique.

Walker Buehler a dominé dans ses 7,1 manches de travail n’accordant qu’une seule ER. Il parle après le match avec @kirsten_watson de ce qui fonctionnait pour lui contre. les Géants. #Dodgers pic.twitter.com/UqH9KBUXgy – SportsNet LA (@SportsNetLA) 23 juillet 2021

Dans la nuit du 22 juillet, le Curaçao a reçu le témoin en neuvième, s’imposant par deux courses après des performances spectaculaires de Walker Buehler et Blake Treinen. Il a été montré avec la vitesse souhaitée (lest à 96 mph) et un contrôle acceptable. Il convient de noter qu’il a affronté l’équipe avec le meilleur bilan de victoires et de défaites de l’ensemble MLB.

Le premier tournant et l’analyse sont intervenus après deux retraits et un full. Jansen aurait-il dû rester dans la boîte après avoir rempli la maison ? Nous laisserons cette réponse au temps. Nous nous concentrons sur ce qui s’est passé ensuite.

Thairo Estrada frappe une connexion devant l’arrêt-court (Chris Taylor) avec de bonnes conditions pour une sortie en force à la seconde. Dans son expérience d’arrêt-court, il n’a pas tenu compte du fait que le jeune Jason Vosler courait et que le temps de réaction serait minime. Ensuite, Sheldon Neuse n’a même pas essayé de tendre la main en deuxième pour trouver le ballon et entrer en contact avec son gant avant que le pied du coureur ne touche la base. L’inexpérience et la passivité ont permis le deuxième point des Giants et le premier de Kenley Jansen dans la manche.

La seconde est plus triste car elle dépasse l’effort de chaque équipe ou joueur. Il s’agit de l’erreur conjuguée de l’équipe arbitrale. Jansen Visconti et Ed Hickox, marbre et arbitres partants, se sont associés pour pardonner la troisième frappe après un swing qui a scandaleusement passé au-dessus de la zone et un peu plus du droit Darin Ruf. Ici, le quatrième de la manche a été bien réalisé.

Bonjour à tous, sauf le premier ump de base qui a fait exploser cet appel qui aurait dû mettre fin à la partie. #Dodgers aurait dû gagner hier soir. pic.twitter.com/m0hrqg7fmg – Dodgers Nation (@DodgersNation) 23 juillet 2021

Le reste de l’histoire est connu, de même que l’accusation anti-Jansen. Personne, ou peu, ne parle des écarts qui ont conduit à une défaite qui aliène le Dodgers, champions actuels de la MLB trois matchs derrière les surprenants chefs de division.

Nous espérons vraiment que Jansen reviendra en juin et réalisera ses huit arrêts par mois dont l’équipe a besoin. Ou ce renfort opportun, d’où qu’il vienne, vous permet de partager la charge.