Arrêté à Cáceres grâce au geste de secours pour la violence de genre

26/11/2021 à 19:36 CET

Lors d’un contrôle dans la nuit du 23 novembre dernier, des agents de l’équipe de police et de rapports de la garde civile de Plasencia ont détecté un situation possible de violence de genre grâce au geste d’aide fait par la victime avec la main.

Selon la Garde civile, les gardes ont arrêté le conducteur d’un véhicule lors d’une intervention pour drogue et alcool sur l’autoroute Ex-108, à hauteur de Moraleja. Au moment de l’identification, le femme a montré la main fermée avec le pouce sous les doigts. Immédiatement, les agents ont demandé à la victime présumée de sortir du véhicule et, d’une manière réservée, ont confirmé que son mari l’a menacée et quels jours avant j’avais atteint l’attraper par le cou à plusieurs reprises pour les conflits familiaux.

Les agents de l’équipe Evidence ont activé le protocole d’aide pour les femmes, en informant immédiatement Central 062 en cas d’infraction présumée de mauvais traitements, en raison de la violence de genre, Des agents de la Garde civile appartenant au poste de Ceclavín apparaissent, qui a procédé à l’arrestation du conducteur du véhicule comme prétendument responsable du crime.

Le détenu a été transféré au poste de Moraleja, où la procédure a été instruite, pour un crime présumé de mauvais traitements en raison de violences sexistes. Cependant, la femme n’a finalement pas porté plainte, le tribunal de Coria a donc classé l’affaire.

Un simple geste « ouvrir la paume de la main et cacher le pouce sous les doigts », a servi à demander de l’aide

Les agents ont rapidement remarqué le geste