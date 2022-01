Arrêté à Madrid après être entré dans la maison de son ex-compagne et l’avoir menacée avec un couteau

01/11/2022 à 12:55 CET

PE

Agents de la police nationale ils ont arrêté un individu pour mauvais traitements après piller la demeure de votre ex en escaladant la façade d’un immeuble au troisième étage, a fait savoir la préfecture de police de Madrid ce mardi dans un communiqué.

Les événements se sont produits la nuit dernière lorsque les agents ont été alertés par le CIMACC 091 d’une maison du quartier madrilène d’Usera. Immédiatement, ils se sont rendus sur les lieux, découvrant que quelques instants auparavant, un homme avait escaladé la façade pour accéder au domicile de son ex-partenaire et la menacer avec un grand couteau, en plus de l’avoir agressée physiquement.

Plus tard, en trouvant de nombreux effets d’origine inconnue, les agents ont pu découvrir que cette personne a également serait impliqué dans un vol dans un centre de santé. Il a forcé plusieurs casiers, saisissant les clés d’un véhicule, qui a été retrouvé par les agents à la porte du domicile de la victime.

De même, et après avoir localisé une grande quantité de couteaux et de machettes, les policiers ont pu déterminer sa participation présumée à un autre vol dans une coutellerie. Enfin, il a été arrêté comme prétendument responsable des crimes de mauvais traitements, d’invasion de domicile, de vol d’usage de véhicule et de vol avec force.