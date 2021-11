Arrêté à Marbella après avoir tiré en l’air en criant « I’m in charge here »

29/11/2021 à 17:28 CET

Un homme a été détenu dans Marbella après avoir prétendument exécuté tiré en l’air dans la rue avec une arme à feu dans un quartier central de la ville. Selon la police nationale, le suspect a crié avant de tirer « ici je commande & rdquor; et immédiatement après il s’est caché dans un immeuble voisin.

Les événements se sont produits le jour dernier 16 novembre à 12h30 sur la rue Santo Domingo de Marbella, lorsqu’un appel au 091 a alerté que un homme avait tiré un coup de feu en l’air après être sorti d’un véhicule. Rapidement, le patrouilles en service, ils se sont rendus sur place et ont bouclé la zone en chercher des indices. Les mandataires ils ont localisé un pod dans la région et a commencé des enquêtes sur le terrain pour tenter de retrouver l’auteur présumé. Avec les informations obtenues, et quelques minutes après l’événement, les agents ont identifié le suspect lorsqu’il a quitté un portail de maisons à proximité et après avoir changé ses vêtements.

Les agents ont arrêté l’homme de 35 ans avec de nombreux casiers judiciaires pour crimes contre les personnes et les biens, pour son implication présumée dans les crimes de désordre public et possession illégale de armes. Lors de la perquisition de son domicile, ils sont intervenus un pistolet semi-automatique dans un placard, caché dans une boîte à outils, plus quinze obus de calibre 7,65 millimètres et divers vêtements avec lequel le suspect avait été vu tir en l’air. Le Tribunal d’Instruction numéro 1 de Marbella est au courant des faits.