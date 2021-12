Arrêté à Palma pour avoir percuté sa voiture dans le véhicule dans lequel voyageaient sa femme, ses deux enfants et sa belle-famille

28/12/2021 à 17:23 CET

Redaction

Agents de la Police nationale à partir de Paume, en collaboration avec la Police Locale de Palma, ils ont procédé à l’arrestation d’un homme Espagnol de 38 ans en tant qu’auteur présumé d’un crime de mauvais traitements, après avoir prétendument a intentionnellement percuté son véhicule dans la voiture dans laquelle se trouvaient sa femme, ses enfants et sa belle-famille à plusieurs reprises, causant des blessures.

A 1h30 hier, une patrouille de sécurité citoyenne de la Police nationale a localisé un véhicule circulant dans la direction opposée le long de la rue Aragon, confluent avec Vía de Cintura, remarquant comment il se présentait un coup à l’avant. Pour cette raison, ils ont activé les dispositifs acoustiques et lumineux jusqu’à ce que ils ont réussi à intercepter le véhicule et à identifier le conducteur.Le chauffeur a fait valoir qu’il avait eu une altercation avec son beau-père et que Il l’avait renversé avec la voiture parce qu’il voulait lui retirer la garde de ses enfants. Les policiers ont demandé l’aide de la police locale de Palma et ont soumis le chauffeur à la alcootest donnant un résultat négatifEnsuite, ils ont pris des mesures pour clarifier complètement les faits.

Les agents ont découvert que À l’hôpital Son Llàtzer, le beau-père du conducteur et l’épouse du conducteur, ainsi que d’autres proches, devaient être soignés à la suite de plusieurs collisions, puisqu’ils étaient à bord d’un véhicule et ils avaient été heurtés par un véhicule qui les poursuivait.

La femme a déclaré que son mari (qui était le conducteur du véhicule) lui avait déjà parlé insultes et menaces et qu’en rentrant chez lui il l’a poussée et l’a attrapée par la tête en la secouant, la motivant à appeler son père pour l’aider.

Pour sa part le père de la victime, a fait remarquer aux agents qu’il s’était rendu au domicile en raison de l’épisode de maltraitance et qu’ilous avons emmené sa fille et ses deux petits-enfants âgés de 18 et 20 ans pour éviter de plus grands maux. Ils sont montés dans leur véhicule avec leur femme et ont quitté les lieux, mais leur gendre est apparu soudainement dans un véhicule, les pourchassant et les percutant à plusieurs reprises par l’arrière et les côtés. Ils avaient reçu des coups sur tout le corps des victimes, pour lesquels ils se sont enfuis à l’hôpital Son Llàtzer, tout en appelant la police.

Le beau-père a rapporté que quelques instants avant les événements et lorsqu’il est allé chercher sa fille, son gendreou des menaces de mort, causant des dommages à votre véhicule.

Au vu des faits, les agents ont procédé à l’arrestation du gendre et mari de la victime en tant qu’auteur présumé d’un délit de maltraitance.