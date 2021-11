Arrêté à Séville pour avoir diffusé des images pédophiles de sa fille et de deux autres mineurs

11/05/2021

13:29 CET

La police nationale a arrêté à Séville un homme qui distribuait des images pédophiles de sa fille et de deux autres filles de son milieu familial et qu’il a également établi des contacts avec d’autres mineurs via les réseaux sociaux, avec une fausse identité, pour rechercher de nouvelles victimes.

Cet homme a également pris des photos imprudentes de mineurs sur la voie publique, en utilisant des systèmes d’enregistrement spécialisés afin de ne pas être perçu par les piétons.

L’enquête policière a commencé lorsque les agents situés dans un service d’hébergement d’images Internet un utilisateur qui pourrait résider en Espagne et qu’il a téléchargé plusieurs images illicites des organes génitaux de différentes filles.

Cet utilisateur participé activement à un réseau social russe dans lequel les pédophiles établissent un premier contact pour connaître leurs goûts et l’échange de matériel d’abus sexuel d’enfants non publié, a rapporté la police nationale dans un communiqué.

Des experts de la police ont étudié les images et ont réussi à identifier l’homme, le localisant à Séville. Un dispositif de localisation immédiate a donc été conçu.

A l’entrée et à la perquisition de la maison, ils ont vérifié les faits et les trois victimes mineures ont été identifiées : sa fille et deux autres filles de leur milieu familial.

L’homme est accusé de crimes de la pédopornographie et la distribution et la possession de matériel d’exploitation sexuelle de mineurs.