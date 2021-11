Arrêté à Valence pour avoir violé une jeune femme après avoir célébré une bouteille

11/01/2021

Le à 12:07 CET

Ignacio Cabanes

La Garde civile a détenu un jeune homme de 29 ans pour un crime de agression sexuelle après avoir prétendument violé une fille de 18 ans qu’il avait rencontré la même nuit dans une bouteille dans la ville valencienne de Tavernes blanches. Apparemment l’interpellé Il aurait profité de l’état d’ébriété de sa victime pour la forcer sexuellement, sans qu’elle puisse donner son consentement, après l’avoir raccompagnée chez elle.

Les événements se sont produits au petit matin du 16 octobre au domicile de la victime vers 7 h 40.s la jeune femme se réveille lorsqu’elle s’aperçoit qu’elle est forcée. Le plaignant assure que laissez-le dormir à la maison parce que le garçon, qu’il avait rencontré la même nuit, lui a dit qu’il n’avait nulle part où aller et qu’il ne voulait pas encore rentrer chez lui, car ils avaient tous les deux assez bu. La mère de la victime et sa grand-mère se trouvaient également dans l’immeuble où se sont déroulés les faits. Dans un premier temps, la jeune femme, comme cela arrive à de nombreuses reprises dans ce type de situation, ne leur a rien dit par honte et par prétendu sentiment de culpabilité.

L’homme interpellé, d’une dizaine d’années plus âgé que sa victime, l’avait rencontrée lors d’une bouteille à Tavernes Blanques en les présentant à un ami commun. La jeune fille, qui venait d’avoir 18 ans, était avec des amis mais à minuit, elle a dit de rentrer chez elle et les deux garçons lui ont proposé de l’accompagner. Son ami est rentré chez lui dès qu’il l’a quittée, mais l’homme maintenant arrêté a cherché une excuse pour le laisser passer la nuit avec elle. La victime assure qu’à aucun moment ils n’ont parlé d’avoir des relations sexuelles. La jeune femme a signalé le viol une semaine plus tard, mercredi dernier. C’est alors que, à la demande de la Garde civile, la victime a été explorée par un médecin légiste. Elle a également reçu un contraceptif en se référant au fait que son agresseur présumé avait éjaculé.

L’homme arrêté, un ressortissant espagnol, a été traduit en justice jeudi. L’accusé d’un crime d’agression sexuelle a usé de son droit de ne pas témoigner. Le juge l’a relâché avec une ordonnance restrictive de sa victime de 200 mètres.