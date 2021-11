Arrêté à Valence pour avoir violé une mineure de moins de 14 ans après avoir été sur Instagram

14/11/2021 à 09:07 CET

Ignacio Cabanes

UNE 21 ans a été arrêté vendredi après-midi dernier dans un La station de métro Torrent (Valence) accusé d’avoir agressé sexuellement une jeune fille de quatorze ans une heure plus tôt dans un quartier vert de cette même commune. La victime a été retrouvée dans le Canyada del Conill del Vedat à 17h30 allongé sur le sol et semi-conscient par un passant. Après avoir été transférée à la clinique externe, l’adolescente a déclaré avoir rencontré un garçon, qu’elle avait rencontré sur Instagram, et qu’il l’avait violée.

Les mandataires de la Police locale des torrents Ils se sont rendus dans les deux stations de métro de la ville dès qu’ils ont appris le viol présumé de la mineure pour tenter de localiser son agresseur présumé, la jeune fille se souvenant que le jeune homme avec qui elle avait été laissée n’avait pas de voiture et était arrivé dans ledit transport à la municipalité.

Ainsi, avant qu’il ne puisse quitter la ville, la police a localisé dans le commissariat du sud de la ville un jeune homme dont le signalement correspondait à celui de l’auteur présumé de l’agression sexuelle, un garçon des tatouages ​​sur les bras et des cheveux platine.

Les méfiant, calmement, au début, il a nié toute relation avec ce qui s’était passé et a même déclaré qu’il était là avec sa petite amie, faisant référence à une autre fille qui était avec lui et deux autres jeunes à cette gare. Cependant, après avoir interrogé ladite jeune femme sur sa relation avec le suspect, elle ne connaissait même pas son nom.

Le détenu a été mis à la disposition de la Police Nationale et des agents de l’UFAM du commissariat ont pris en charge l’affaire. Le téléphone de la personne interpellée a été mis sur écoute et sera analysé pour voir les conversations qu’il a eues avec le mineur, tout juste âgé de quatorze ans. Ayant moins de 16 ans, dans le cas hypothétique où il s’agirait de relations sexuelles consensuelles – un fait que la victime nie, puisqu’il lui a clairement dit d’arrêter lorsqu’il a commencé à le toucher – ce qui s’est passé serait également un crime. Les agents ont prélevé des échantillons biologiques qui seront également analysés.

La mineure a été transférée dans un hôpital, où elle a été explorée par un médecin légiste et où elle a été admise en observation en raison de la crise d’angoisse qu’elle a subie, aggravée par une maladie cardiaque.