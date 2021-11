Arrêté pour avoir jeté une jeune femme du mur de Lugo et l’avoir grièvement blessée

11/03/2021 à 18:26 CET

VR

Des agents du Corps de la police nationale (CNP) ont arrêté un homme soupçonné de avoir jeté une femme de la muraille romaine de Lugo, qu’il a abandonné après l’avoir vue s’effondrer d’environ 12 mètres de haut, avec des blessures très graves, puisqu’elle s’est fracturée plusieurs vertèbres, une jambe et un poignet.

Les faits se sont produits à l’aube du dimanche 31 octobre, lorsque la victime, qui il était dans la « rue des vins de Lugo », dans la Rúa Nova, il a rencontré un garçon, avec lequel il a bu plusieurs verres chez les habitants de la région.

Par la suite, ils se sont rendus à l’allée du mur de Lugo, où, selon les enquêtes de la Police nationale, ils se sont tous les deux disputés et l’homme a frappé la femme, qui a plongé dans le vide d’une hauteur de douze mètres, plus précisément dans la cour intérieure d’une maison du quartier Praza do Ferrol.

Au lieu de l’aider, le suspect il a quitté l’endroit et l’a laissée allongée par terre, dans un état grave, en raison des fractures susmentionnées.

Sauvetage et évacuation

Il était sept heures du matin lorsqu’un passant, qui marchait le long de l’allée murale, a entendu les cris d’une fille demandant de l’aide. Au début, il ne pouvait pas identifier d’où ils venaient, mais peu de temps après, réussi à voir l’endroit où il gisait, au fond d’une cour intérieure.

Immédiatement, il a appelé les services de secours, qui ont mobilisé la Police Locale, les Sapeurs-Pompiers et le 061. Une fois secourue, la victime a été évacuée vers le HULA.

À ce moment-là, la jeune femme ne se souvenait de rien de ce qui s’était passé, mais plus tard, les proches ont contacté la police nationale pour signaler que la femme aurait pu être poussée hors de la passerelle. La plainte a provoqué l’ouverture d’une enquête par les agents qui s’occupent de ce type de délit.

Bien qu’ils n’aient pas pu parler avec la victime, sur avis médical, ils ont récupéré son téléphone portable et recueilli les témoignages de membres de la famille et de personnes qui avaient eu des contacts avec elle, ce qui leur a permis de « reconstruire toutes les étapes franchies la veille par le couple ».

A l’issue de ces investigations préliminaires, une déclaration a été recueillie auprès de « tous les acteurs de l’affaire », de « la personne qui l’a trouvée » aux « responsables des lieux de divertissement où ils se trouvaient la veille ». Une fois l’agresseur présumé identifié, il a été localisé et arrêté hier après-midi -au centre de la ville-, en tant qu’auteur présumé de un crime de blessures graves et un autre d’omission du devoir de secourir.

Après avoir passé la nuit dans le cachot du commissariat provincial de Lugo, il doit se rendre au tribunal dans les prochaines heures.