Arrêté pour avoir kidnappé un homme à Marbella et l’avoir torturé avec de la glace

06/12/2021 à 16h55 CET

José Torres

Douze personnes ils ont été détenu par la police nationale pour leur participation présumée à la enlèvement d’un homme à Marbella auquel détenu et torturé pendant cinq jours à Coín. Selon la recherche, l’organisation a réclamé 1 500 000 euros pour sa libération, montant avec lequel ils voulaient indemniser le vol d’une cargaison de drogue qu’ils attribuent à la victime.

Les événements se sont produits en septembre. Une personne proche de la victime s’est présentée au commissariat de Marbella signaler son enlèvement par cinq à capuche. Les agresseurs, selon le plaignant et témoin des événements, portaient armes à feu et sprays de défense avec ceux qui ont réussi à l’immobiliser et à l’enlever. Les chercheurs ont proposé un groupe de trafiquants de drogue établi à Ceuta, Marbella, Coín et Benalmadena et ils ont vérifié qu’ils avaient de multiples dossiers de crimes violents, de trafic de drogue, de possession illégale d’armes et d’homicides. De plus, ils ont découvert que au début de l’année, ils ont subi le vol d’une cargaison de drogue dont ils attribuaient la paternité à la victime.

Les agents ont fini par localiser le lieu de captivité dans une maison dans une zone difficile d’accès de Coin. Le dispositif de surveillance a abouti à la libération des kidnappés, vérifiant que lors de l’enlèvement Il a subi des menaces constantes, des coups, une privation totale de sommeil et une hypothermie avec des sacs de glace placés sur tout son corps pendant qu’il recevait l’air directement d’un ventilateur.. L’enquête a également révélé qu’après l’avoir relâché, les ravisseurs ont contacté la famille de la victime, affirmant 1 500 000 euros.

Le groupe, selon la police, avait individus spécialisés dans la localisation et la capture de cibles qui violent leurs intérêts, en utilisant toutes sortes de ressources technologiques telles que des dispositifs de géolocalisation, des inhibiteurs de fréquence, des drones ou des caméras espion. De même, ils seraient spécialisés dans l’ouverture des portes des maisons et des véhicules qui fourniraient la logistique nécessaire au transfert et à la garde des victimes. Signe de leurs maigres scrupules, les enquêtes ont déterminé que ils ont capturé et utilisé des personnes présentant un degré élevé de déficience intellectuelle pour mener à bien leurs actions, menacés d’impuissance et facilement manipulables, mettant leur intégrité physique et mentale en grave danger. À la suite des identifications, le 15 septembre, un dispositif composé de plus de 70 agents a été exécuté pour arrêter les personnes impliquées, y compris les auteurs intellectuels et les auteurs matériels de l’enlèvement. L’action policière menée par les agents de la Udyco de Malaga, Marbella et Ceuta ajoutés 7 dossiers à Marbella, Coín et Ceuta et 12 détenus, y compris le chef du groupe. Les agents ont trouvé des terminaux informatiques, un ordinateur portable, une tablette, des téléphones portables, deux caméras espion, un stylo caméra, deux appareils de géolocalisation, trois brouilleurs de fréquence, un brouilleur vidéo, quatre drones, sept systèmes d’ouverture, du matériel pour faire des copies de clés et des systèmes de bris de cylindres, cinq pistolets pick gun, des jeux d’outils de précision, une machine à dupliquer les clés, cinq masques de ski, des jumelles, six montres de luxe, 6 400 euros en espèces et trois véhicules. Quatre des douze arrêtés sont entrés prison.