Arrêté pour avoir kidnappé un jeune homme, l’avoir immobilisé sur une chaise et tabassé à Saragosse

12/02/2021

A 10:54 CET

LMG

Immobilisé sur une chaise à l’intérieur d’une pièce fermée à clé et dans une maison dont il ne connaissait même pas son emplacement. Là, un voisin de Saragosse 47 ans a reçu ongle coups brutaux par un jeune homme qui exigeait le paiement d’une dette d’un tiers. Malherido a réussi à en sortir trois jours plus tard et à se rendre à l’hôpital clinique, où il a demandé aux agents de sécurité d’avertir la police nationale. Le suspect, ACM, la trentaine et d’origine espagnole, pourrait être arrêté.

La première rencontre a eu lieu, selon EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, début novembre, lorsque l’homme désormais arrêté s’est présenté à son domicile. Dès qu’il a ouvert la porte, il lui a donné une forte poussée, accéder à l’intérieur de la maison. Une fois à l’intérieur, il lui a donné plusieurs coups de poing jusqu’à ce qu’il se brise la lèvre. Tout en Il l’a sommé de lui verser 300 euros le 25 novembre qu’un ami de la victime lui devait. Comme il croyait qu’il n’allait pas le payer, il exigea qu’il assume lui-même la dette.

Le jour est venu et quand il est entré dans son appartement, il a vu qu’il y avait un morceau de papier sur le chambranle de la porte qui disait : « À 18 h 00, là où nous nous réunissions »Cet endroit étant le coin de Fray Juan Regla et Andrés Vicente, dans le quartier Delicias de Saragosse.

Deux heures avant le rendez-vous, alors que la victime prenait un café dans un bar, ACM est apparu, recevoir 300 euros à ce moment-là. La dette avait été payée. C’est du moins ce que croyait le plaignant.

L’après-midi suivant, l’homme arrêté est rentré chez lui. Il a appelé et à l’ouverture, selon sa version, ACM s’est jeté sur lui, lui a donné des coups de poing et de pied jusqu’à ce qu’il tombe au sol, continue avec de nombreux coups. Tandis qu’il lui disait que la maison dans laquelle il habitait lui plaisait, qu’il voulait la garder et trouver une chambre ailleurs et partir. En parallèle Il l’a sorti de là en lui saisissant le cou, a volé ses clés et en baissant la tête, tout en lui donnant des coups de poing, l’a emmené à une adresse que la victime n’a pas pu indiquer devant le Groupe de Vols de la Préfecture de Police Supérieure d’Aragon devant celui qui a déclaré.

Une fois à l’intérieur dudit endroit, verrouillant la pièce, il a commencé à recevoir des coups, des insultes et des menaces. Il lui a dit qu’il allait le poignarder quatre fois s’il s’échappait ou se signalait. Il lui a même dit qu’il enverrait des gens pour le tuer pendant qu’il le battait. « Vous percevez un versement de 410 euros et le 10 décembre vous devez me le remettre », il lui a dit.

Pendant deux jours, il a été agressé alors qu’il était détenu contre son gré. Au troisième sorti de là, profitant du fait que son ravisseur dormait. Bien qu’il se soit retrouvé à l’hôpital, au début, il ne voulait pas y aller. Il a préféré rentrer chez lui, se rétablir et sortir son chien. C’est alors qu’il rentrait chez lui et qu’il a vu ACM, qui aurait frappé à la porte de sa maison, qu’il a décidé de s’enfuir et de se rendre à l’hôpital où il a demandé de l’aide.

Le suspect a été arrêté et envoyé au tribunal d’instruction numéro 2 de Saragosse, dont le magistrat a accepté l’emprisonnement provisoire. Assistée de son avocate Olga Oseira a démenti les faits, mais il y avait un antécédent similaire qui l’emportait sur sa version : en septembre de cette année Il a été arrêté avec deux autres pour enlèvement et torture Même arracher une dent à un garçon pour une dette.