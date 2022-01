Arrêté pour avoir poignardé un ami de 15 ans dans le dos sur une place de Valence

01/10/2022 à 12:40 CET

Les agents de la police nationale ont détenu dans Valence à un jeune de 16 ans, en tant qu’auteur présumé d’un délit de blessures, après poignarder son ami de 15 ans dans le dos avec une bouteille en verre cassée.

Les faits se sont déroulés vers huit heures trente du soir dans la Place de la mairie de Valence, lorsque les agents ont été convoqués par un citoyen qui leur a dit qu’il y avait une personne blessée par un couteau à quelques mètres en arrière et qu’il était accompagné de trois ou quatre autres garçons, et qu’apparemment l’un d’eux tentait de percer la roue de certains véhicules et heurter du mobilier urbain.

La patrouille s’est précipitée sur les lieux et a aperçu un groupe de quatre jeunes assez nerveux qui, après avoir vérifié la présence policière, ont tenté de se séparer. L’un d’eux avait une blessure au dos d’où il saignait abondamment, alors les agents ont rapidement demandé l’aide d’une ambulance qui l’a emmené dans un hôpital de Valence.

Ils viennent de se battre

Les agents, après avoir interrogé plusieurs témoins, leur ont dit que les jeunes s’étaient battus entre eux, découvrant que l’un d’eux l’avait agressé avec une bouteille en verre qu’il portait à la main après une dispute, pour laquelle les agents lui ont dit avoir été arrêté comme l’auteur présumé d’un crime de blessures.

Enfin, après avoir procédé aux vérifications appropriées, les policiers ont remis chaque mineur à leurs parents et ont signalé au parquet des mineurs l’arrestation d’un adolescent de 16 ans.

Le détenu, avec un dossier, a été traduit en justice.