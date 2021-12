Arrêté pour avoir suivi son ex-compagne à moto avec des pierres et des tournevis aux Canaries

18/12/2021 à 10h50 CET

PE

La police canarienne a détenu un homme de 35 ans à Arucas (Gran Canaria) par suivez votre ex-partenaire à moto, sur lequel il avait une ordonnance restrictive, portant cinq pierres et deux tournevis.

Les faits se sont produits lorsque les agents, qui effectuaient un contrôle de police, ont été alertés par le Centre de coordination d’urgence et de sécurité (Cecoes) 112 qu’une moto poursuivait un véhicule.

Selon le Corps général de la police canarienne (CGPC), à ce moment-là, une voiture s’est approchée du poste de contrôle et la femme qui conduisait a expliqué qu’il était victime de violence de genre et qu’elle était poursuivie par son ex-partenaire de la municipalité de Moya.

En ce sens, les policiers ont aperçu peu après une moto qui correspondait à la description fournie par la femme et qui tentait de se soustraire au dispositif policier. Ainsi, ils ont procédé à identification et palpation de l’automobiliste, confirmant qu’il avait une ordonnance restrictive en vigueur contre son ex-conjoint. L’agresseur portait cinq pierres et deux tournevis dans les poches de son manteau.

Après tout ce qui s’est passé, l’homme a été arrêté pour un crime présumé d’infraction à sa peine, en instruisant le rapport correspondant, et plus tard il a été remis à la garde civile dans les locaux du poste principal d’Arucas.